https://ria.ru/20221004/obuchenie-1821422904.html

На полигонах ДНР начали обучение мобилизованные из Ростовской области

На полигонах ДНР начали обучение мобилизованные из Ростовской области - РИА Новости, 04.10.2022

На полигонах ДНР начали обучение мобилизованные из Ростовской области

Мобилизованные жители Ростовской области начали обучение на одном из полигонов ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:16

2022-10-04T14:16

2022-10-04T14:31

россия

ростовская область

донецкая народная республика

частичная мобилизация в россии

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ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Мобилизованные жители Ростовской области начали обучение на одном из полигонов ДНР, передает корреспондент РИА Новости.Здесь они оттачивают навыки стрельбы из автомата и пулемета, а также метание гранат. Все мобилизованные проходили срочную службу в России, однако, по их признанию, "это было пять-десять лет назад" и многое забылось.Кроме того, инструкторы из ДНР делятся с ними реальным практическим опытом, полученным в ходе боевых действий в республике.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.

россия

ростовская область

донецкая народная республика

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"Если не он, то кто?": в России проходит частичная мобилизация

Частичная мобилизация в зону специальной военной операции проходит в Каспийске, Махачкале, Краснодаре, Волгограде и других городах РФ. В пункты сбора приходят как военнообязанные, так и добровольцы. Их провожают родственники и друзья. Сборы в России были объявлены указом президента страны с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

2022-10-04T14:16

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