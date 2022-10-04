Рейтинг@Mail.ru
На полигонах ДНР начали обучение мобилизованные из Ростовской области - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/obuchenie-1821422904.html
На полигонах ДНР начали обучение мобилизованные из Ростовской области
На полигонах ДНР начали обучение мобилизованные из Ростовской области - РИА Новости, 04.10.2022
На полигонах ДНР начали обучение мобилизованные из Ростовской области
Мобилизованные жители Ростовской области начали обучение на одном из полигонов ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:16
2022-10-04T14:31
россия
ростовская область
донецкая народная республика
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821215648_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_4ab98cc8a097061b5230bc2ebba6bc02.jpg
ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Мобилизованные жители Ростовской области начали обучение на одном из полигонов ДНР, передает корреспондент РИА Новости.Здесь они оттачивают навыки стрельбы из автомата и пулемета, а также метание гранат. Все мобилизованные проходили срочную службу в России, однако, по их признанию, "это было пять-десять лет назад" и многое забылось.Кроме того, инструкторы из ДНР делятся с ними реальным практическим опытом, полученным в ходе боевых действий в республике.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
россия
ростовская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Если не он, то кто?": в России проходит частичная мобилизация
Частичная мобилизация в зону специальной военной операции проходит в Каспийске, Махачкале, Краснодаре, Волгограде и других городах РФ. В пункты сбора приходят как военнообязанные, так и добровольцы. Их провожают родственники и друзья. Сборы в России были объявлены указом президента страны с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
2022-10-04T14:16
true
PT3M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821215648_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_951e81ef8b3675fd244e13bd3b18b9c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ростовская область, донецкая народная республика, частичная мобилизация в россии
Россия, Ростовская область, Донецкая Народная Республика, Частичная мобилизация в России
14:16 04.10.2022 (обновлено: 14:31 04.10.2022)
 
На полигонах ДНР начали обучение мобилизованные из Ростовской области

Мобилизованные жители Ростовской области начали обучение на одном из полигонов в ДНР

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Мобилизованные жители Ростовской области начали обучение на одном из полигонов ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
Здесь они оттачивают навыки стрельбы из автомата и пулемета, а также метание гранат. Все мобилизованные проходили срочную службу в России, однако, по их признанию, "это было пять-десять лет назад" и многое забылось.
Кроме того, инструкторы из ДНР делятся с ними реальным практическим опытом, полученным в ходе боевых действий в республике.
Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
 
РоссияРостовская областьДонецкая Народная РеспубликаЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала