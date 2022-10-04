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Украинские войска обстреляли Донецк и Новоселовку - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/obstrel-1821534648.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Новоселовку
Украинские войска обстреляли Донецк и Новоселовку - РИА Новости, 04.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Новоселовку
Украинские войска обстреляли Донецк и Новоселовку, выпустив восемь снарядов и мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:58
2022-10-04T19:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Новоселовку, выпустив восемь снарядов и мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.02 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 18.05 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Новоселовка: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221004/odessa-1821496227.html
донецк (днр)
украина
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО
18:58 04.10.2022 (обновлено: 19:07 04.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Новоселовку

Украинские войска обстреляли Донецк и Новоселовку снарядами и минами

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСЦКК работает на месте обстрела ВСУ
СЦКК работает на месте обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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СЦКК работает на месте обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Новоселовку, выпустив восемь снарядов и мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.02 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 18.05 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Новоселовка: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТО
 
 
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