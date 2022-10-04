https://ria.ru/20221004/obstrel-1821534648.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Новоселовку
Украинские войска обстреляли Донецк и Новоселовку - РИА Новости, 04.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Новоселовку
Украинские войска обстреляли Донецк и Новоселовку, выпустив восемь снарядов и мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:58
2022-10-04T18:58
2022-10-04T19:07
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Новоселовку, выпустив восемь снарядов и мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.02 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 18.05 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Новоселовка: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221004/odessa-1821496227.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО
18:58 04.10.2022 (обновлено: 19:07 04.10.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Новоселовку
Украинские войска обстреляли Донецк и Новоселовку снарядами и минами