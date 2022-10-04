https://ria.ru/20221004/obstrel-1821447622.html

Информация об обстреле Донецкого металлургического завода не подтвердилась

Информация об обстреле Донецкого металлургического завода не подтвердилась - РИА Новости, 04.10.2022

Информация об обстреле Донецкого металлургического завода не подтвердилась

Информация об обстреле Донецкого металлургического завода не подтвердилась, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:03

2022-10-04T15:03

2022-10-04T15:03

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

донецкий металлургический завод

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Информация об обстреле Донецкого металлургического завода не подтвердилась, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."Слава Богу, информация о прилете не подтвердилась. Наблюдается сильное задымление", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее градоначальник сообщал об обстреле предприятия, публикуя фото и видео задымления на территории завода.

https://ria.ru/20221004/obstrel-1821418802.html

донецк (днр)

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2022

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алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкий металлургический завод