https://ria.ru/20221004/obstrel-1821447622.html
Информация об обстреле Донецкого металлургического завода не подтвердилась
Информация об обстреле Донецкого металлургического завода не подтвердилась - РИА Новости, 04.10.2022
Информация об обстреле Донецкого металлургического завода не подтвердилась
Информация об обстреле Донецкого металлургического завода не подтвердилась, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:03
2022-10-04T15:03
2022-10-04T15:03
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
донецкий металлургический завод
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Информация об обстреле Донецкого металлургического завода не подтвердилась, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."Слава Богу, информация о прилете не подтвердилась. Наблюдается сильное задымление", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее градоначальник сообщал об обстреле предприятия, публикуя фото и видео задымления на территории завода.
https://ria.ru/20221004/obstrel-1821418802.html
донецк (днр)
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алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкий металлургический завод
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донецкий металлургический завод
Информация об обстреле Донецкого металлургического завода не подтвердилась
Мэр Кулемзин: информация об обстреле Донецкого металлургического завода не подтвердилась