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Информация об обстреле Донецкого металлургического завода не подтвердилась - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/obstrel-1821447622.html
Информация об обстреле Донецкого металлургического завода не подтвердилась
Информация об обстреле Донецкого металлургического завода не подтвердилась - РИА Новости, 04.10.2022
Информация об обстреле Донецкого металлургического завода не подтвердилась
Информация об обстреле Донецкого металлургического завода не подтвердилась, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:03
2022-10-04T15:03
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
донецкий металлургический завод
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Информация об обстреле Донецкого металлургического завода не подтвердилась, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."Слава Богу, информация о прилете не подтвердилась. Наблюдается сильное задымление", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее градоначальник сообщал об обстреле предприятия, публикуя фото и видео задымления на территории завода.
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алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкий металлургический завод
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донецкий металлургический завод
15:03 04.10.2022
 
Информация об обстреле Донецкого металлургического завода не подтвердилась

Мэр Кулемзин: информация об обстреле Донецкого металлургического завода не подтвердилась

© РИА Новости / Михаил Кухтарев / Перейти в медиабанкВид на Донецкий металлургический завод
Вид на Донецкий металлургический завод - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Михаил Кухтарев
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Вид на Донецкий металлургический завод. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Информация об обстреле Донецкого металлургического завода не подтвердилась, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"Слава Богу, информация о прилете не подтвердилась. Наблюдается сильное задымление", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее градоначальник сообщал об обстреле предприятия, публикуя фото и видео задымления на территории завода.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 14:09Специальная военная операция на Украине
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мужчина
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)Донецкий металлургический завод
 
 
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