https://ria.ru/20221004/obstrel-1821418802.html
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мужчина
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мужчина - РИА Новости, 04.10.2022
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мужчина
Мужчина погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили во вторник в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:09
2022-10-04T14:09
2022-10-04T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили во вторник в штабе территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка, по улице Югославской погиб мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее во вторник сообщалось о женщине, погибшей при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
14:09 04.10.2022 (обновлено: 14:19 04.10.2022)
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мужчина
Штаб теробороны: при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина