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Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 04.10.2022
Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:43
2022-10-04T12:43
2022-10-04T12:43
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецк (днр)
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нато
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.46 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.48 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Макеевки 2 снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.57 мск по Кировскому району Донецка - пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Донецк (ДНР), Макеевка, Украина, НАТО
Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 11 снарядов по Донецку и Макеевке