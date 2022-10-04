https://ria.ru/20221004/obstrel-1821374855.html

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.10.2022

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:05

2022-10-04T12:05

2022-10-04T12:05

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецк (днр)

кировский район

украина

нато

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.20 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 8.35 украинские войска выпустили по Кировскому району два снаряда калибром 155 миллиметров, в 11.07 по Куйбышевскому и Кировскому районам - три снаряда калибром 155 миллиметров, в 11.09 по Киевскому району - три снаряда калибром 155 миллиметров, в 11.30 снова по Куйбышевскому району - три снаряда того же калибра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

кировский район

украина

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в мире, владимир путин, донецк (днр), кировский район, украина, нато