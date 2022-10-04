https://ria.ru/20221004/obstrel-1821374855.html
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.10.2022
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:05
2022-10-04T12:05
2022-10-04T12:05
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецк (днр)
кировский район
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.20 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 8.35 украинские войска выпустили по Кировскому району два снаряда калибром 155 миллиметров, в 11.07 по Куйбышевскому и Кировскому районам - три снаряда калибром 155 миллиметров, в 11.09 по Киевскому району - три снаряда калибром 155 миллиметров, в 11.30 снова по Куйбышевскому району - три снаряда того же калибра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
кировский район
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_5edd5c3adcffe2aabbe7dc4746ec4dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецк (днр), кировский район, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Донецк (ДНР), Кировский район, Украина, НАТО
Украинские военные обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили по Донецку 14 снарядов калибра 155 миллиметров