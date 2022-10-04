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Минпросвещения готовит программу развития образования в новых регионах - РИА Новости, 04.10.2022
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Минпросвещения готовит программу развития образования в новых регионах
Минпросвещения готовит программу развития образования в новых регионах - РИА Новости, 04.10.2022
Минпросвещения готовит программу развития образования в новых регионах
Минпросвещения России готовит программу развития образования Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик, заявил министр... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:08
2022-10-04T12:16
россия
сергей кравцов
запорожская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
лнр
днр
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минпросвещения России готовит программу развития образования Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Сегодня важное событие, у нас появилось 4 новых региона. Они давно этого ждут, поддержку этого решения. Мы готовим программу развития образования территорий", - сказал Кравцов на форуме "Учитель - будущее России".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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россия
запорожская область
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луганская народная республика
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россия, сергей кравцов, запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, лнр, днр, херсонская область , донецкая область, луганская область, в мире, украина, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование, образование - общество
Россия, Сергей Кравцов, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ЛНР, ДНР, Херсонская область , Донецкая область, Луганская область, В мире, Украина, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Образование, Образование - Общество
12:08 04.10.2022 (обновлено: 12:16 04.10.2022)
 
Минпросвещения готовит программу развития образования в новых регионах

Минпросвещения готовит программу развития образования в вошедших в состав России регионах

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкУчитель раскладывает тетради в классе во время подготовки к новому учебному году в школе
Учитель раскладывает тетради в классе во время подготовки к новому учебному году в школе - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Учитель раскладывает тетради в классе во время подготовки к новому учебному году в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минпросвещения России готовит программу развития образования Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Сегодня важное событие, у нас появилось 4 новых региона. Они давно этого ждут, поддержку этого решения. Мы готовим программу развития образования территорий", - сказал Кравцов на форуме "Учитель - будущее России".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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