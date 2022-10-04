https://ria.ru/20221004/obrazovanie-1821375706.html

Минпросвещения готовит программу развития образования в новых регионах

Минпросвещения готовит программу развития образования в новых регионах - РИА Новости, 04.10.2022

Минпросвещения готовит программу развития образования в новых регионах

Минпросвещения России готовит программу развития образования Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик, заявил министр... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:08

2022-10-04T12:08

2022-10-04T12:16

россия

сергей кравцов

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

лнр

днр

херсонская область

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минпросвещения России готовит программу развития образования Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Сегодня важное событие, у нас появилось 4 новых региона. Они давно этого ждут, поддержку этого решения. Мы готовим программу развития образования территорий", - сказал Кравцов на форуме "Учитель - будущее России".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221003/obrazovanie-1821202669.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

донецкая область

луганская область

украина

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Владимир Лаврентьев

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