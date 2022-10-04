https://ria.ru/20221004/norvegiya-1821436372.html
Полиция Норвегии установила системы обнаружения БПЛА на нефтяные платформы
Полиция Норвегии установила системы обнаружения БПЛА на нефтяные платформы - РИА Новости, 04.10.2022
Полиция Норвегии установила системы обнаружения БПЛА на нефтяные платформы
Полиция Норвегии разместила системы обнаружения БПЛА на нефтяных и газовых платформах, сообщила норвежская газета VG. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:40
2022-10-04T14:40
2022-10-04T14:40
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норвегия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Полиция Норвегии разместила системы обнаружения БПЛА на нефтяных и газовых платформах, сообщила норвежская газета VG.Как сообщает VG, системы слежения за беспилотниками разместили после "неоднократных" сообщений очевидцев, замечавших БПЛА в зонах безопасности норвежских нефтяных и газовых платформ. В свою очередь, глава полицейской службы страны Мари Бенедикт Бьорнланд заявила газете, что ни один из этих случаев пока не подтвержден. При этом она подчеркнула, что ведомство не намерено раскрывать более подробную информацию из соображений безопасности."Мы не будем давать комментарии о количестве или личностях людей, управляющих размещенным там полицией оборудованием... Мы не хотим говорить об этом ничего больше, так как иногда у нас появляются недоброжелатели", - добавила Бьорнланд.Кроме того, VG приводит ранее опубликованные изданием Stavanger Aftenblad данные, согласно которым, правоохранителям поступало по меньшей мере шесть сообщений о беспилотниках в зонах безопасности нефтяных и газовых платформ. Юго-западный полицейский округ страны занимается расследованием данных инцидентов.
https://radiosputnik.ria.ru/20221001/truboprovod-1820835262.html
https://ria.ru/20220930/gaz-1820666277.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, норвегия
В мире, Технологии, Норвегия
Полиция Норвегии установила системы обнаружения БПЛА на нефтяные платформы
VG: полиция Норвегии установила системы обнаружения БПЛА на нефтяные и газовые платформы
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Полиция Норвегии разместила системы обнаружения БПЛА на нефтяных и газовых платформах, сообщила норвежская газета VG
.
Как сообщает VG, системы слежения за беспилотниками разместили после "неоднократных" сообщений очевидцев, замечавших БПЛА в зонах безопасности норвежских нефтяных и газовых платформ. В свою очередь, глава полицейской службы страны Мари Бенедикт Бьорнланд заявила газете, что ни один из этих случаев пока не подтвержден. При этом она подчеркнула, что ведомство не намерено раскрывать более подробную информацию из соображений безопасности.
"Мы не будем давать комментарии о количестве или личностях людей, управляющих размещенным там полицией оборудованием... Мы не хотим говорить об этом ничего больше, так как иногда у нас появляются недоброжелатели", - добавила Бьорнланд.
Кроме того, VG приводит ранее опубликованные изданием Stavanger Aftenblad данные, согласно которым, правоохранителям поступало по меньшей мере шесть сообщений о беспилотниках в зонах безопасности нефтяных и газовых платформ. Юго-западный полицейский округ страны занимается расследованием данных инцидентов.