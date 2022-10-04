https://ria.ru/20221004/niderlandy-1821538794.html

Премьер Нидерландов заявил, что ситуация в энергетике вызывает беспокойство

Премьер Нидерландов заявил, что ситуация в энергетике вызывает беспокойство - РИА Новости, 04.10.2022

Премьер Нидерландов заявил, что ситуация в энергетике вызывает беспокойство

Ситуация в сфере энергетики и цены на электроэнергию вызывают серьезное беспокойство у всех в Нидерландах, заявил во вторник премьер-министр страны Марк Рютте. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T19:18

2022-10-04T19:18

2022-10-04T19:18

марк рютте

нидерланды

берлин (город)

олаф шольц

в мире

экономика

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ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Ситуация в сфере энергетики и цены на электроэнергию вызывают серьезное беспокойство у всех в Нидерландах, заявил во вторник премьер-министр страны Марк Рютте."Ситуация в сфере энергетики и цены (на электроэнергию - ред.) вызывают серьезное беспокойство у всех в Нидерландах. Поэтому хорошо, что мы приехали сегодня в Берлин с правительственной делегацией, чтобы обсудить это с правительством Олафа Шольца", - написал Рютте в своем аккаунте в Twitter.Во вторник правительство Нидерландов установило окончательный потолок цен на газ и электричество для потребителей, согласно которому максимальная цена на газ равна 1,45 евро за кубометр, на электричество - 0,40 евро за киловатт-час. Максимальное потребление составит в год не более 1,2 тысячи кубометров газа и 2,9 тысячи киловатт-часов электричества. Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2023 года.Сообщалось также, что власти Нидерландов могут потратить 23,5 миллиарда евро на компенсацию роста цен на газ и электричество в стране.

https://ria.ru/20221004/gaz-1821336680.html

https://ria.ru/20221004/niderlandy-1821506472.html

нидерланды

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марк рютте, нидерланды, берлин (город), олаф шольц, в мире, экономика