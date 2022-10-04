Рейтинг@Mail.ru
Премьер Нидерландов заявил, что ситуация в энергетике вызывает беспокойство - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/niderlandy-1821538794.html
Премьер Нидерландов заявил, что ситуация в энергетике вызывает беспокойство
Премьер Нидерландов заявил, что ситуация в энергетике вызывает беспокойство - РИА Новости, 04.10.2022
Премьер Нидерландов заявил, что ситуация в энергетике вызывает беспокойство
Ситуация в сфере энергетики и цены на электроэнергию вызывают серьезное беспокойство у всех в Нидерландах, заявил во вторник премьер-министр страны Марк Рютте. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:18
2022-10-04T19:18
марк рютте
нидерланды
берлин (город)
олаф шольц
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784184438_0:154:3076:1884_1920x0_80_0_0_a2b48eec6a46849b3f38e02dd93c3598.jpg
ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Ситуация в сфере энергетики и цены на электроэнергию вызывают серьезное беспокойство у всех в Нидерландах, заявил во вторник премьер-министр страны Марк Рютте."Ситуация в сфере энергетики и цены (на электроэнергию - ред.) вызывают серьезное беспокойство у всех в Нидерландах. Поэтому хорошо, что мы приехали сегодня в Берлин с правительственной делегацией, чтобы обсудить это с правительством Олафа Шольца", - написал Рютте в своем аккаунте в Twitter.Во вторник правительство Нидерландов установило окончательный потолок цен на газ и электричество для потребителей, согласно которому максимальная цена на газ равна 1,45 евро за кубометр, на электричество - 0,40 евро за киловатт-час. Максимальное потребление составит в год не более 1,2 тысячи кубометров газа и 2,9 тысячи киловатт-часов электричества. Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2023 года.Сообщалось также, что власти Нидерландов могут потратить 23,5 миллиарда евро на компенсацию роста цен на газ и электричество в стране.
https://ria.ru/20221004/gaz-1821336680.html
https://ria.ru/20221004/niderlandy-1821506472.html
нидерланды
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784184438_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_212ddae8ea08db7a38aad79b858b673f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марк рютте, нидерланды, берлин (город), олаф шольц, в мире, экономика
Марк Рютте, Нидерланды, Берлин (город), Олаф Шольц, В мире, Экономика
19:18 04.10.2022
 
Премьер Нидерландов заявил, что ситуация в энергетике вызывает беспокойство

Премьер-министр Нидерландов Рютте: ситуация в энергетике вызывает беспокойство в стране

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Ситуация в сфере энергетики и цены на электроэнергию вызывают серьезное беспокойство у всех в Нидерландах, заявил во вторник премьер-министр страны Марк Рютте.
"Ситуация в сфере энергетики и цены (на электроэнергию - ред.) вызывают серьезное беспокойство у всех в Нидерландах. Поэтому хорошо, что мы приехали сегодня в Берлин с правительственной делегацией, чтобы обсудить это с правительством Олафа Шольца", - написал Рютте в своем аккаунте в Twitter.
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 09:52
Цена газа в Европе упала ниже 1650 долларов за тысячу кубов впервые с июля
Во вторник правительство Нидерландов установило окончательный потолок цен на газ и электричество для потребителей, согласно которому максимальная цена на газ равна 1,45 евро за кубометр, на электричество - 0,40 евро за киловатт-час. Максимальное потребление составит в год не более 1,2 тысячи кубометров газа и 2,9 тысячи киловатт-часов электричества. Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2023 года.
Сообщалось также, что власти Нидерландов могут потратить 23,5 миллиарда евро на компенсацию роста цен на газ и электричество в стране.
Амстердам, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 17:14
Нидерланды опасаются, что из-за лимита цен газ будут направлять в Азию
 
Марк РюттеНидерландыБерлин (город)Олаф ШольцВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала