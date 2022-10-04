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Премьер Нидерландов заявил, что ситуация в энергетике вызывает беспокойство
Премьер Нидерландов заявил, что ситуация в энергетике вызывает беспокойство - РИА Новости, 04.10.2022
Премьер Нидерландов заявил, что ситуация в энергетике вызывает беспокойство
Ситуация в сфере энергетики и цены на электроэнергию вызывают серьезное беспокойство у всех в Нидерландах, заявил во вторник премьер-министр страны Марк Рютте. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:18
2022-10-04T19:18
2022-10-04T19:18
марк рютте
нидерланды
берлин (город)
олаф шольц
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экономика
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ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Ситуация в сфере энергетики и цены на электроэнергию вызывают серьезное беспокойство у всех в Нидерландах, заявил во вторник премьер-министр страны Марк Рютте."Ситуация в сфере энергетики и цены (на электроэнергию - ред.) вызывают серьезное беспокойство у всех в Нидерландах. Поэтому хорошо, что мы приехали сегодня в Берлин с правительственной делегацией, чтобы обсудить это с правительством Олафа Шольца", - написал Рютте в своем аккаунте в Twitter.Во вторник правительство Нидерландов установило окончательный потолок цен на газ и электричество для потребителей, согласно которому максимальная цена на газ равна 1,45 евро за кубометр, на электричество - 0,40 евро за киловатт-час. Максимальное потребление составит в год не более 1,2 тысячи кубометров газа и 2,9 тысячи киловатт-часов электричества. Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2023 года.Сообщалось также, что власти Нидерландов могут потратить 23,5 миллиарда евро на компенсацию роста цен на газ и электричество в стране.
https://ria.ru/20221004/gaz-1821336680.html
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марк рютте, нидерланды, берлин (город), олаф шольц, в мире, экономика
Марк Рютте, Нидерланды, Берлин (город), Олаф Шольц, В мире, Экономика
Премьер Нидерландов заявил, что ситуация в энергетике вызывает беспокойство
Премьер-министр Нидерландов Рютте: ситуация в энергетике вызывает беспокойство в стране