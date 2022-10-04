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В Подмосковье задержали некрофила с телом женщины в багажнике - РИА Новости, 04.10.2022
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В Подмосковье задержали некрофила с телом женщины в багажнике
В Подмосковье задержали некрофила с телом женщины в багажнике - РИА Новости, 04.10.2022
В Подмосковье задержали некрофила с телом женщины в багажнике
В Подмосковье задержали некрофила, который вез тело выкопанной из могилы женщины, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:34
2022-10-04T12:21
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Подмосковье задержали некрофила, который вез тело выкопанной из могилы женщины, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, это произошло накануне в Орехово-Зуевском городском округе. Полицейские остановили неподалеку от местного кладбища автомобиль, за рулем которого был 29-летний житель Московской области. В багажнике нашли тело женщины."Мужчина рассказал силовикам, что выкопать тело из могилы ему предложили на форуме в теневом сегменте интернета. Сделать это нужно было, по его словам, для вступления с телом в половую связь", — рассказал собеседник агентства.Полиция возбудила уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Задержанный признал вину.По словам источника, в багажнике у него нашли также куклу и лопату.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
11:34 04.10.2022 (обновлено: 12:21 04.10.2022)
 
В Подмосковье задержали некрофила с телом женщины в багажнике

В Подмосковье задержали некрофила, который вез в машине тело выкопанной из могилы женщины

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Подмосковье задержали некрофила, который вез тело выкопанной из могилы женщины, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, это произошло накануне в Орехово-Зуевском городском округе. Полицейские остановили неподалеку от местного кладбища автомобиль, за рулем которого был 29-летний житель Московской области. В багажнике нашли тело женщины.
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"Мужчина рассказал силовикам, что выкопать тело из могилы ему предложили на форуме в теневом сегменте интернета. Сделать это нужно было, по его словам, для вступления с телом в половую связь", — рассказал собеседник агентства.
Полиция возбудила уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Задержанный признал вину.
По словам источника, в багажнике у него нашли также куклу и лопату.
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