https://ria.ru/20221004/nekrofil-1821368506.html

В Подмосковье задержали некрофила с телом женщины в багажнике

В Подмосковье задержали некрофила с телом женщины в багажнике - РИА Новости, 04.10.2022

В Подмосковье задержали некрофила с телом женщины в багажнике

В Подмосковье задержали некрофила, который вез тело выкопанной из могилы женщины, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:34

2022-10-04T11:34

2022-10-04T12:21

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Подмосковье задержали некрофила, который вез тело выкопанной из могилы женщины, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, это произошло накануне в Орехово-Зуевском городском округе. Полицейские остановили неподалеку от местного кладбища автомобиль, за рулем которого был 29-летний житель Московской области. В багажнике нашли тело женщины."Мужчина рассказал силовикам, что выкопать тело из могилы ему предложили на форуме в теневом сегменте интернета. Сделать это нужно было, по его словам, для вступления с телом в половую связь", — рассказал собеседник агентства.Полиция возбудила уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Задержанный признал вину.По словам источника, в багажнике у него нашли также куклу и лопату.

https://ria.ru/20221003/izbienie-1821093253.html

https://ria.ru/20221003/ubiystvo-1821237433.html

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, московская область (подмосковье), россия