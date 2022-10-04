https://ria.ru/20221004/nekrofil-1821368506.html
В Подмосковье задержали некрофила с телом женщины в багажнике
В Подмосковье задержали некрофила с телом женщины в багажнике - РИА Новости, 04.10.2022
В Подмосковье задержали некрофила с телом женщины в багажнике
В Подмосковье задержали некрофила, который вез тело выкопанной из могилы женщины, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:34
2022-10-04T11:34
2022-10-04T12:21
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Подмосковье задержали некрофила, который вез тело выкопанной из могилы женщины, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, это произошло накануне в Орехово-Зуевском городском округе. Полицейские остановили неподалеку от местного кладбища автомобиль, за рулем которого был 29-летний житель Московской области. В багажнике нашли тело женщины."Мужчина рассказал силовикам, что выкопать тело из могилы ему предложили на форуме в теневом сегменте интернета. Сделать это нужно было, по его словам, для вступления с телом в половую связь", — рассказал собеседник агентства.Полиция возбудила уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Задержанный признал вину.По словам источника, в багажнике у него нашли также куклу и лопату.
https://ria.ru/20221003/izbienie-1821093253.html
https://ria.ru/20221003/ubiystvo-1821237433.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b61ab88c78ad18a4eedade366d17ce42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
11:34 04.10.2022 (обновлено: 12:21 04.10.2022)
В Подмосковье задержали некрофила с телом женщины в багажнике
В Подмосковье задержали некрофила, который вез в машине тело выкопанной из могилы женщины
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Подмосковье задержали некрофила, который вез тело выкопанной из могилы женщины, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, это произошло накануне в Орехово-Зуевском городском округе. Полицейские остановили неподалеку от местного кладбища автомобиль, за рулем которого был 29-летний житель Московской области. В багажнике нашли тело женщины.
"Мужчина рассказал силовикам, что выкопать тело из могилы ему предложили на форуме в теневом сегменте интернета. Сделать это нужно было, по его словам, для вступления с телом в половую связь", — рассказал собеседник агентства.
Полиция возбудила уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Задержанный признал вину.
По словам источника, в багажнике у него нашли также куклу и лопату.