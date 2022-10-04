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Мишустин призвал в нацпроектах эффективно расходовать каждый рубль - РИА Новости, 04.10.2022
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Мишустин призвал в нацпроектах эффективно расходовать каждый рубль
Мишустин призвал в нацпроектах эффективно расходовать каждый рубль - РИА Новости, 04.10.2022
Мишустин призвал в нацпроектах эффективно расходовать каждый рубль
Премьер-министр России Михаил Мишустин, говоря о реализации национальных проектов и госпрограмм, заявил, что каждый рубль должен сейчас использоваться с... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:11
2022-10-04T18:18
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, говоря о реализации национальных проектов и госпрограмм, заявил, что каждый рубль должен сейчас использоваться с максимальной эффективностью."Сейчас особенно важно, чтобы каждый рубль использовался с максимальной эффективностью, и солидные ресурсы, которые предусмотрены в бюджете на их реализацию, обеспечили нам дальнейшее движение к тем целям, которые определил глава государства", - сказал он на совещании о реализации государственных программ, инициатив социально-экономического развития и нацпроектов.
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
18:11 04.10.2022 (обновлено: 18:18 04.10.2022)
 
Мишустин призвал в нацпроектах эффективно расходовать каждый рубль

Мишустин: в реализации нацпроектов каждый рубль надо использовать максимально эффективно

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, говоря о реализации национальных проектов и госпрограмм, заявил, что каждый рубль должен сейчас использоваться с максимальной эффективностью.
"Сейчас особенно важно, чтобы каждый рубль использовался с максимальной эффективностью, и солидные ресурсы, которые предусмотрены в бюджете на их реализацию, обеспечили нам дальнейшее движение к тем целям, которые определил глава государства", - сказал он на совещании о реализации государственных программ, инициатив социально-экономического развития и нацпроектов.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 18:54
Минфин: расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 августа исполнены на 57,9%
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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