https://ria.ru/20221004/nato-1821539452.html
В НАТО призвали КНДР отказаться от ракетной программы
В НАТО призвали КНДР отказаться от ракетной программы - РИА Новости, 04.10.2022
В НАТО призвали КНДР отказаться от ракетной программы
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил запуск Северной Кореей баллистической ракеты, призвал КНДР отказаться от ядерной и ракетной программ и... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:22
2022-10-04T19:22
2022-10-04T19:22
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БРЮССЕЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил запуск Северной Кореей баллистической ракеты, призвал КНДР отказаться от ядерной и ракетной программ и вернуться к дипломатии."Я решительно осуждаю опасные и приводящие к дестабилизации испытания ракет Северной Кореей, которые нарушают резолюции СБ ООН. КНДР должна прекратить свои ядерную программу и программу баллистических ракет, приступить к дипломатическим усилиям", - написал Столтенберг в Twitter.Северная Корея во вторник утром запустила баллистическую ракету, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. Японские эксперты полагают, что ракета преодолела максимальное за историю пусков расстояние.На прошлой неделе КНДР провела несколько ракетных пусков. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 километров, а дальность - от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории.
https://ria.ru/20221004/koreya-1821312711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, япония, тихий океан, нато, совет безопасности оон, twitter
В мире, Йенс Столтенберг, Япония, Тихий океан, НАТО, Совет Безопасности ООН, Twitter
В НАТО призвали КНДР отказаться от ракетной программы
Генсек НАТО Столтенберг призвал КНДР отказаться от ядерной и ракетной программ