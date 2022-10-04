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Глава МВД Сербии ответил послу Украины на призыв к санкциям против России

Глава МВД Сербии ответил послу Украины на призыв к санкциям против России - РИА Новости, 04.10.2022

Глава МВД Сербии ответил послу Украины на призыв к санкциям против России

Глава МВД Сербии Александр Вулин ответил послу Украины Владимиру Толкачу на очередной призыв ввести санкции против России и напомнил ему о бомбардировках силами РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:42

2022-10-04T11:42

2022-10-04T11:57

александр вулин

в мире

сербия

россия

украина

совет безопасности оон

нато

евросоюз

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БЕЛГРАД, 4 окт – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин ответил послу Украины Владимиру Толкачу на очередной призыв ввести санкции против России и напомнил ему о бомбардировках силами НАТО Сербии."При бомбардировках НАТО погибли десятки сербских мальчиков и девочек. Не могу припомнить украинского требования провести особое заседание Совбеза ООН или ввести санкции в отношении агрессора против Сербии. Еще не поздно, чтобы Украина и все страны, которые требуют суда за преступления при российско-украинском конфликте, потребовали суда и над убийцами сербских детей при агрессии НАТО, военные преступления не застаревают, есть возможность проявить принципиальность", - цитирует МВД Вулина.Сербский министр также напомнил о принципиальной и последовательной поддержке Россией территориальной целостности Сербии."Россия не изменит позиции в отношении ложного "государства" Косово, и ни одно заявление или шаг официальных лиц РФ не направлены на другое, также как и ни одно заявление или шаг официальных лиц ЕС или США не идут в направлении отзыва признания (независимости - ред.) Косово или уважения территориальной целостности Сербии", - подчеркнул член сербского правительства.

https://ria.ru/20221004/evropa-1821318498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр вулин, в мире, сербия, россия, украина, совет безопасности оон, нато, евросоюз