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Глава МВД Сербии ответил послу Украины на призыв к санкциям против России
Глава МВД Сербии ответил послу Украины на призыв к санкциям против России - РИА Новости, 04.10.2022
Глава МВД Сербии ответил послу Украины на призыв к санкциям против России
Глава МВД Сербии Александр Вулин ответил послу Украины Владимиру Толкачу на очередной призыв ввести санкции против России и напомнил ему о бомбардировках силами РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:42
2022-10-04T11:42
2022-10-04T11:57
александр вулин
в мире
сербия
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совет безопасности оон
нато
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БЕЛГРАД, 4 окт – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин ответил послу Украины Владимиру Толкачу на очередной призыв ввести санкции против России и напомнил ему о бомбардировках силами НАТО Сербии."При бомбардировках НАТО погибли десятки сербских мальчиков и девочек. Не могу припомнить украинского требования провести особое заседание Совбеза ООН или ввести санкции в отношении агрессора против Сербии. Еще не поздно, чтобы Украина и все страны, которые требуют суда за преступления при российско-украинском конфликте, потребовали суда и над убийцами сербских детей при агрессии НАТО, военные преступления не застаревают, есть возможность проявить принципиальность", - цитирует МВД Вулина.Сербский министр также напомнил о принципиальной и последовательной поддержке Россией территориальной целостности Сербии."Россия не изменит позиции в отношении ложного "государства" Косово, и ни одно заявление или шаг официальных лиц РФ не направлены на другое, также как и ни одно заявление или шаг официальных лиц ЕС или США не идут в направлении отзыва признания (независимости - ред.) Косово или уважения территориальной целостности Сербии", - подчеркнул член сербского правительства.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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александр вулин, в мире, сербия, россия, украина, совет безопасности оон, нато, евросоюз
Александр Вулин, В мире, Сербия, Россия, Украина, Совет Безопасности ООН, НАТО, Евросоюз
11:42 04.10.2022 (обновлено: 11:57 04.10.2022)
Глава МВД Сербии ответил послу Украины на призыв к санкциям против России
Глава МВД Сербии Вулин напомнил послу Украины Толкачу о бомбардировках силами НАТО