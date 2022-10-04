https://ria.ru/20221004/mvf-1821480010.html

МВФ: спецоперация на Украине может привести к стрессам на мировых рынках

МВФ: спецоперация на Украине может привести к стрессам на мировых рынках - РИА Новости, 04.10.2022

МВФ: спецоперация на Украине может привести к стрессам на мировых рынках

Специальная военная операция России на Украине может привести к непредвиденным переоценкам риска и неупорядоченному ужесточению глобальных финансовых условий, а РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:10

2022-10-04T16:10

2022-10-04T16:10

экономика

владимир путин

россия

украина

европа

мвф

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ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине может привести к непредвиденным переоценкам риска и неупорядоченному ужесточению глобальных финансовых условий, а как следствие - к стрессам на мировых рынках, следует из опубликованного отчета Международного валютного фонда (МВФ), посвященного финансовой стабильности на мировых рынках.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Центробанки большинства стран мира в попытках замедлить подскочившую инфляцию повышают свои ставки, что приводит к ужесточению финансовых условий."Наступление России на Украине может спровоцировать непредвиденные переоценки риска и неупорядоченное ужесточение глобальных финансовых условий", - указано в документе МВФ.Как отметили его эксперты, подобный негативный шок в сочетании с нестабильностью открытых инвестиционных фондов, предлагающих ежедневные выплаты к погашению и держащих на балансе неликвидные активы, может спровоцировать дальнейший отток средств из них и ухудшить ситуацию на рынках."Неупорядоченное ужесточение финансовых условий может спровоцировать значительные выплаты со стороны таких фондов и привести к стрессам на рынках активов", - продолжили в организации. Там также добавили, что открытые инвестиционные фонды играют важную роль на финансовых рынках, а развивающиеся рынки особенно уязвимы перед угрозой оттока средств."Необходимы политические меры для снижения рисков, связанных с открытыми инвестиционными фондами. Доступен широкий перечень инструментов управления, который потенциально может снизить связанную с открытыми инвестфондами нестабильность и сократить их системное воздействие, однако сейчас недостает эффективного внедрения подобных инструментов", - резюмировали в фонде.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220713/mvf-1802229225.html

https://ria.ru/20220921/ekonomika-1818438290.html

https://ria.ru/20220922/forum-1818751658.html

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украина

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экономика, владимир путин, россия, украина, европа, мвф