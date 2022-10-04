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Роджер Уотерс назвал США наибольшим злом в мире
Роджер Уотерс назвал США наибольшим злом в мире - РИА Новости, 04.10.2022
Роджер Уотерс назвал США наибольшим злом в мире
Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью Rolling Stone, что США — самое большое зло в мире. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:25
2022-10-04T16:25
2022-10-04T17:02
сша
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью Rolling Stone, что США — самое большое зло в мире.По его мнению, полностью подконтрольные СМИ пичкают людей разными нарративами, в частности о том, что Россия и Китай — плохие, а Соединенные Штаты — хорошие."Мы (США. — Прим. ред.) злее всех по меньшей мере в десять раз. Мы убиваем больше людей. Мы чаще вмешиваемся в выборы. Мы, американская империя, делаем всю эту дрянь", — сказал музыкант.Он также назвал назвал ложью и пропагандой публикации западных СМИ о преступлениях, которые якобы совершают российские военные на Украине.Уотерс уже не раз выступал с резкими заявлениями по поводу конфликта на Украине. Так, по его мнению, военная спецоперация стала ответом на продвижение НАТО вплотную к российским границам. Кроме того, музыкант критиковал поставки вооружений Киеву, а президента США Джо Байдена называл военным преступником из-за его нежелания призвать украинский режим к диалогу с Москвой. За это его внесли в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".
https://radiosputnik.ria.ru/20220927/uoters-1819816831.html
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сша, pink floyd, украина, россия, владимир зеленский, в мире
США, Pink Floyd, Украина, Россия, Владимир Зеленский, В мире
16:25 04.10.2022 (обновлено: 17:02 04.10.2022)
Роджер Уотерс назвал США наибольшим злом в мире
Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал США наибольшим злом в мире