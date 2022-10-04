https://ria.ru/20221004/muzykant-1821487099.html

Роджер Уотерс назвал США наибольшим злом в мире

Роджер Уотерс назвал США наибольшим злом в мире - РИА Новости, 04.10.2022

Роджер Уотерс назвал США наибольшим злом в мире

Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью Rolling Stone, что США — самое большое зло в мире. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:25

2022-10-04T16:25

2022-10-04T17:02

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владимир зеленский

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью Rolling Stone, что США — самое большое зло в мире.По его мнению, полностью подконтрольные СМИ пичкают людей разными нарративами, в частности о том, что Россия и Китай — плохие, а Соединенные Штаты — хорошие."Мы (США. — Прим. ред.) злее всех по меньшей мере в десять раз. Мы убиваем больше людей. Мы чаще вмешиваемся в выборы. Мы, американская империя, делаем всю эту дрянь", — сказал музыкант.Он также назвал назвал ложью и пропагандой публикации западных СМИ о преступлениях, которые якобы совершают российские военные на Украине.Уотерс уже не раз выступал с резкими заявлениями по поводу конфликта на Украине. Так, по его мнению, военная спецоперация стала ответом на продвижение НАТО вплотную к российским границам. Кроме того, музыкант критиковал поставки вооружений Киеву, а президента США Джо Байдена называл военным преступником из-за его нежелания призвать украинский режим к диалогу с Москвой. За это его внесли в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".

https://radiosputnik.ria.ru/20220927/uoters-1819816831.html

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820690751.html

сша

украина

россия

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сша, pink floyd, украина, россия, владимир зеленский, в мире