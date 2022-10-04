https://ria.ru/20221004/murashko-1821379309.html
Показатель младенческой смертности в России низкий, заявили в Минздраве
Показатель младенческой смертности в России низкий, заявили в Минздраве - РИА Новости, 04.10.2022
Показатель младенческой смертности в России низкий, заявили в Минздраве
Показатель младенческой смертности в России по итогам 7 месяцев 2022 года составил 4,4 промилле (количество умерших до года на 1000 рожденных живыми), это... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:19
2022-10-04T12:19
2022-10-04T17:43
общество
здоровье - общество
россия
европа
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801793812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_afe407daef2b979e011340ea2a49106d.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Показатель младенческой смертности в России по итогам 7 месяцев 2022 года составил 4,4 промилле (количество умерших до года на 1000 рожденных живыми), это хорошее значение, находящееся на уровне стран Европы, заявила директор департамента медицинской помощи детям службы родовспоможения и общественного здоровья министерства здравоохранения Российской Федерации Елена Шешко."На сегодняшний день по итогам семи месяцев этого года мы достигли показателя 4,4. Это очень хороший показатель, но нам не надо расслабляться. В целом уровень младенческой смертности в РФ такой, что наша задача сейчас – не столько снижать его постепенно, сколько удержать на том уровне, на котором он есть", - сказала Шешко на Всероссийском конгрессе специалистов перинатальной медицины в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Она уточнила, что показатель младенческой смертности в России можно назвать европейским, он абсолютно адекватен уровню здравоохранения в стране.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что показатель младенческой смертности в России за 2021 год достиг самых низких значений – 4,4 промилле.
https://ria.ru/20220909/meditsina-1815774787.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801793812_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e387a4bef9b1021f44fc4f6f33d7e147.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, европа, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Европа, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
12:19 04.10.2022 (обновлено: 17:43 04.10.2022)
Показатель младенческой смертности в России низкий, заявили в Минздраве
Чиновник Минздрава Шешко: показатель младенческой смертности в России в 2022 году низкий
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Показатель младенческой смертности в России по итогам 7 месяцев 2022 года составил 4,4 промилле (количество умерших до года на 1000 рожденных живыми), это хорошее значение, находящееся на уровне стран Европы, заявила директор департамента медицинской помощи детям службы родовспоможения и общественного здоровья министерства здравоохранения Российской Федерации Елена Шешко.
"На сегодняшний день по итогам семи месяцев этого года мы достигли показателя 4,4. Это очень хороший показатель, но нам не надо расслабляться. В целом уровень младенческой смертности в РФ такой, что наша задача сейчас – не столько снижать его постепенно, сколько удержать на том уровне, на котором он есть", - сказала Шешко на Всероссийском конгрессе специалистов перинатальной медицины в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Она уточнила, что показатель младенческой смертности в России можно назвать европейским, он абсолютно адекватен уровню здравоохранения в стране.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко
сообщал, что показатель младенческой смертности в России за 2021 год достиг самых низких значений – 4,4 промилле.