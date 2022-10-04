https://ria.ru/20221004/murashko-1821379309.html

Показатель младенческой смертности в России низкий, заявили в Минздраве

Показатель младенческой смертности в России низкий, заявили в Минздраве - РИА Новости, 04.10.2022

Показатель младенческой смертности в России низкий, заявили в Минздраве

Показатель младенческой смертности в России по итогам 7 месяцев 2022 года составил 4,4 промилле (количество умерших до года на 1000 рожденных живыми), это... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:19

2022-10-04T12:19

2022-10-04T17:43

общество

здоровье - общество

россия

европа

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Показатель младенческой смертности в России по итогам 7 месяцев 2022 года составил 4,4 промилле (количество умерших до года на 1000 рожденных живыми), это хорошее значение, находящееся на уровне стран Европы, заявила директор департамента медицинской помощи детям службы родовспоможения и общественного здоровья министерства здравоохранения Российской Федерации Елена Шешко."На сегодняшний день по итогам семи месяцев этого года мы достигли показателя 4,4. Это очень хороший показатель, но нам не надо расслабляться. В целом уровень младенческой смертности в РФ такой, что наша задача сейчас – не столько снижать его постепенно, сколько удержать на том уровне, на котором он есть", - сказала Шешко на Всероссийском конгрессе специалистов перинатальной медицины в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Она уточнила, что показатель младенческой смертности в России можно назвать европейским, он абсолютно адекватен уровню здравоохранения в стране.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что показатель младенческой смертности в России за 2021 год достиг самых низких значений – 4,4 промилле.

https://ria.ru/20220909/meditsina-1815774787.html

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общество, здоровье - общество, россия, европа, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)