https://ria.ru/20221004/most-1821509833.html

ВСУ ударили из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне

ВСУ ударили из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне - РИА Новости, 04.10.2022

ВСУ ударили из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне

Украинские войска обстреляли Антоновский мост через Днепр в Херсоне из РСЗО HIMARS, сообщил представитель экстренных служб города. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:27

2022-10-04T17:27

2022-10-04T18:49

специальная военная операция на украине

херсон

вооруженные силы украины

в мире

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ХЕРСОН, 4 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Антоновский мост через Днепр в Херсоне из РСЗО HIMARS, сообщил представитель экстренных служб города."Противник продолжает обстреливать гражданские объекты города Херсон: так, в 16:40 преступный киевский режим выпустил по Антоновскому мосту шесть ракет HIMARS, три были сбиты, а три попали в район моста, по предварительной информации, пострадавших нет", — рассказал он.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.

https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

херсон, вооруженные силы украины, в мире