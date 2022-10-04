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ВСУ ударили из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/most-1821509833.html
ВСУ ударили из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне
ВСУ ударили из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне - РИА Новости, 04.10.2022
ВСУ ударили из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне
Украинские войска обстреляли Антоновский мост через Днепр в Херсоне из РСЗО HIMARS, сообщил представитель экстренных служб города. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:27
2022-10-04T18:49
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
в мире
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ХЕРСОН, 4 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Антоновский мост через Днепр в Херсоне из РСЗО HIMARS, сообщил представитель экстренных служб города."Противник продолжает обстреливать гражданские объекты города Херсон: так, в 16:40 преступный киевский режим выпустил по Антоновскому мосту шесть ракет HIMARS, три были сбиты, а три попали в район моста, по предварительной информации, пострадавших нет", — рассказал он.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.
https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсон, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, В мире
17:27 04.10.2022 (обновлено: 18:49 04.10.2022)
 
ВСУ ударили из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне

ВСУ ударили из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне, три ракеты попали в цель

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 4 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Антоновский мост через Днепр в Херсоне из РСЗО HIMARS, сообщил представитель экстренных служб города.
"Противник продолжает обстреливать гражданские объекты города Херсон: так, в 16:40 преступный киевский режим выпустил по Антоновскому мосту шесть ракет HIMARS, три были сбиты, а три попали в район моста, по предварительной информации, пострадавших нет", — рассказал он.
БТР-80 отдельного батальона материального обеспечения Воздушно-десантных войск в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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Сила в правде — и в тылу, и на фронте
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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