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В Москве первые заморозки и снег придут позже обычного - РИА Новости, 04.10.2022
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В Москве первые заморозки и снег придут позже обычного
В Москве первые заморозки и снег придут позже обычного - РИА Новости, 04.10.2022
В Москве первые заморозки и снег придут позже обычного
Первые заморозки и снег придут в Москву позже обычного - в третьей декаде октября, сообщается на портале "Метеовести". РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:13
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Первые заморозки и снег придут в Москву позже обычного - в третьей декаде октября, сообщается на портале "Метеовести"."Как говорит метеорологическая статистика, в XXI веке средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 11 октября, а первый снег в среднем за этот же период выпадает 15 октября. Однако прогнозы, имеющиеся на текущий момент, позволяют уверенно говорить о том, что в нынешнем году эти события произойдут позже своих климатических норм. Ожидается, что первые заморозки и первый снег в Москве будут наблюдаться лишь в третьей декаде октября", - говорится в сообщении.Отмечается, что средняя температура воздуха с начала октября в столице на 4 градуса превышает климатическую норму, а осадков уже выпало почти половина от положенного в октябре.
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общество, москва, россия
Общество, Москва, Россия
17:13 04.10.2022
 
В Москве первые заморозки и снег придут позже обычного

Первые заморозки и снег придут в Москву в третьей декаде октября

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПокровский собор в Москве
Покровский собор в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Покровский собор в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Первые заморозки и снег придут в Москву позже обычного - в третьей декаде октября, сообщается на портале "Метеовести".
"Как говорит метеорологическая статистика, в XXI веке средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 11 октября, а первый снег в среднем за этот же период выпадает 15 октября. Однако прогнозы, имеющиеся на текущий момент, позволяют уверенно говорить о том, что в нынешнем году эти события произойдут позже своих климатических норм. Ожидается, что первые заморозки и первый снег в Москве будут наблюдаться лишь в третьей декаде октября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средняя температура воздуха с начала октября в столице на 4 градуса превышает климатическую норму, а осадков уже выпало почти половина от положенного в октябре.
Земляные работы - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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