https://ria.ru/20221004/moskva-1821469528.html
В Москве во время земляных работ нашли останки человека
В Москве во время земляных работ нашли останки человека - РИА Новости, 04.10.2022
В Москве во время земляных работ нашли останки человека
При проведении земляных работ в Москве нашли человеческий череп - по предварительным данным, неизвестный скончался около 25 лет назад, силовики начали проверку, РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:42
2022-10-04T15:42
2022-10-04T17:00
происшествия
москва
восточный административный округ (москва)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. При проведении земляных работ в Москве нашли человеческий череп - по предварительным данным, неизвестный скончался около 25 лет назад, силовики начали проверку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам источника, инцидент произошел накануне в Восточном административном округе, когда газовщики проводили земляные работы на улице Пехорской в Косино-Ухтомском районе."Во время работ представители газовой компании нашли в земле череп человека. Предварительно, неизвестный скончался около 25 лет назад", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что силовики начали проверку и устанавливают все обстоятельства инцидента. Были ли найдены остальные останки, источник не уточнил.
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москва
восточный административный округ (москва)
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происшествия, москва, восточный административный округ (москва)
Происшествия, Москва, Восточный административный округ (Москва)
15:42 04.10.2022 (обновлено: 17:00 04.10.2022)
В Москве во время земляных работ нашли останки человека
На востоке Москвы нашли череп человека, скончавшегося около 25 лет назад