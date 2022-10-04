https://ria.ru/20221004/moskva-1821469528.html

В Москве во время земляных работ нашли останки человека

В Москве во время земляных работ нашли останки человека - РИА Новости, 04.10.2022

В Москве во время земляных работ нашли останки человека

При проведении земляных работ в Москве нашли человеческий череп - по предварительным данным, неизвестный скончался около 25 лет назад, силовики начали проверку, РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:42

2022-10-04T15:42

2022-10-04T17:00

происшествия

москва

восточный административный округ (москва)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. При проведении земляных работ в Москве нашли человеческий череп - по предварительным данным, неизвестный скончался около 25 лет назад, силовики начали проверку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам источника, инцидент произошел накануне в Восточном административном округе, когда газовщики проводили земляные работы на улице Пехорской в Косино-Ухтомском районе."Во время работ представители газовой компании нашли в земле череп человека. Предварительно, неизвестный скончался около 25 лет назад", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что силовики начали проверку и устанавливают все обстоятельства инцидента. Были ли найдены остальные останки, источник не уточнил.

https://ria.ru/20221004/ubiystvo-1821425604.html

москва

восточный административный округ (москва)

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2022

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происшествия, москва, восточный административный округ (москва)