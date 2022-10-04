https://ria.ru/20221004/moskva-1821324196.html

"Москвич" сформирует дилерскую сеть

"Москвич" сформирует дилерскую сеть - РИА Новости, 04.10.2022

"Москвич" сформирует дилерскую сеть

Московский автозавод "Москвич" приступил к формированию дилерской сети, принимаются заявки от кандидатов из 23 городов России, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T08:54

2022-10-04T08:54

2022-10-04T08:54

экономика

авто

москва

россия

renault logan

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Московский автозавод "Москвич" приступил к формированию дилерской сети, принимаются заявки от кандидатов из 23 городов России, говорится в пресс-релизе автопроизводителя."Мы продолжаем готовиться к выводу автомобиля "Москвич" на рынок и приступили к формированию дилерской сети. Сегодня открыли прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию", - отмечается в сообщении."На первом этапе мы будем принимать заявки от кандидатов из 23 городов России. Прием заявок открыт до 21 октября", - уточняется в пресс-релизе.В компании подчеркнули, что "Москвич" делает ставку на электромобили, поэтому один из обязательных критериев — готовность создать инфраструктуру для их демонстрации, продажи и обслуживания.В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера и седан. Сначала будет запущена крупноузловая сборка, в перспективе - выпуск автомобилей с глубокой локализаций на собственной платформе.

https://ria.ru/20220908/moskvich-1815380305.html

https://ria.ru/20220801/moskvich-1806530535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, москва, россия, renault logan