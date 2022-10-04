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"Москвич" сформирует дилерскую сеть - РИА Новости, 04.10.2022
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"Москвич" сформирует дилерскую сеть
"Москвич" сформирует дилерскую сеть - РИА Новости, 04.10.2022
"Москвич" сформирует дилерскую сеть
Московский автозавод "Москвич" приступил к формированию дилерской сети, принимаются заявки от кандидатов из 23 городов России, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T08:54
2022-10-04T08:54
экономика
авто
москва
россия
renault logan
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Московский автозавод "Москвич" приступил к формированию дилерской сети, принимаются заявки от кандидатов из 23 городов России, говорится в пресс-релизе автопроизводителя."Мы продолжаем готовиться к выводу автомобиля "Москвич" на рынок и приступили к формированию дилерской сети. Сегодня открыли прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию", - отмечается в сообщении."На первом этапе мы будем принимать заявки от кандидатов из 23 городов России. Прием заявок открыт до 21 октября", - уточняется в пресс-релизе.В компании подчеркнули, что "Москвич" делает ставку на электромобили, поэтому один из обязательных критериев — готовность создать инфраструктуру для их демонстрации, продажи и обслуживания.В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера и седан. Сначала будет запущена крупноузловая сборка, в перспективе - выпуск автомобилей с глубокой локализаций на собственной платформе.
https://ria.ru/20220908/moskvich-1815380305.html
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экономика, авто, москва, россия, renault logan
Экономика, Авто, Москва, Россия, Renault Logan
08:54 04.10.2022
 
"Москвич" сформирует дилерскую сеть

"Москвич" готовится к выводу автомобиля "Москвич" на рынок и сформирует дилерскую сеть

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСборочный цех автомобильного завода "Москвич"
Сборочный цех автомобильного завода Москвич - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сборочный цех автомобильного завода "Москвич". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Московский автозавод "Москвич" приступил к формированию дилерской сети, принимаются заявки от кандидатов из 23 городов России, говорится в пресс-релизе автопроизводителя.
"Мы продолжаем готовиться к выводу автомобиля "Москвич" на рынок и приступили к формированию дилерской сети. Сегодня открыли прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию", - отмечается в сообщении.
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"На первом этапе мы будем принимать заявки от кандидатов из 23 городов России. Прием заявок открыт до 21 октября", - уточняется в пресс-релизе.
В компании подчеркнули, что "Москвич" делает ставку на электромобили, поэтому один из обязательных критериев — готовность создать инфраструктуру для их демонстрации, продажи и обслуживания.
В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера и седан. Сначала будет запущена крупноузловая сборка, в перспективе - выпуск автомобилей с глубокой локализаций на собственной платформе.
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