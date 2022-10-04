Бывший президент Молдавии подозревает президента Санду в предательстве
Бывший президент Молдавии Игорь Додон подозревает президента Майи Санду в предательстве
Игорь Додон . Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 окт – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал оппозиционные партии обратиться в генпрокуратуру с требованием проверить заявления нынешней главы республики Майи Санду о передаче Украине порта на юге страны.
Ранее в Telegram-каналах была опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как Санду рассказала российским пранкерам Вовану и Лексусу о готовности передать Украине в пользование часть территорий Молдавии на несколько лет, включая речной порт Джурджулешты. Санду думала, что ведет беседу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
"Передача стратегических для Молдавии земель – это предательство родины. Оппозиционным партиями нужно обратиться в генпрокуратуру с требованием проверить эти заявления. Если не могут, обратимся мы (партия социалистов - ред.). Если украинская делегация там была и осматривала порт, то это не просто разговоры… Мне вчера сообщили, что некоторые министерства срочно уничтожали документы ", - сказал Додон эфире телеканала "Первый в Молдове".
Администрация Санду заявила, что отрицают подлинность заявлений, приписываемых ей в разговоре с российскими пранкерами, там также отметили, что видео является "дипфейком".
Додон находится под домашним арестом с мая текущего года. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
В конце сентября районный суд Кишинева продлил Додону меру пресечения еще на 20 суток.