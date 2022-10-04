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Бывший президент Молдавии подозревает президента Санду в предательстве - РИА Новости, 04.10.2022
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Бывший президент Молдавии подозревает президента Санду в предательстве
Бывший президент Молдавии подозревает президента Санду в предательстве - РИА Новости, 04.10.2022
Бывший президент Молдавии подозревает президента Санду в предательстве
Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал оппозиционные партии обратиться в генпрокуратуру с требованием проверить заявления нынешней главы республики Майи... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T21:36
2022-10-04T21:36
в мире
игорь додон
майя санду
украина
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 4 окт – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал оппозиционные партии обратиться в генпрокуратуру с требованием проверить заявления нынешней главы республики Майи Санду о передаче Украине порта на юге страны.Ранее в Telegram-каналах была опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как Санду рассказала российским пранкерам Вовану и Лексусу о готовности передать Украине в пользование часть территорий Молдавии на несколько лет, включая речной порт Джурджулешты. Санду думала, что ведет беседу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем."Передача стратегических для Молдавии земель – это предательство родины. Оппозиционным партиями нужно обратиться в генпрокуратуру с требованием проверить эти заявления. Если не могут, обратимся мы (партия социалистов - ред.). Если украинская делегация там была и осматривала порт, то это не просто разговоры… Мне вчера сообщили, что некоторые министерства срочно уничтожали документы ", - сказал Додон эфире телеканала "Первый в Молдове".Администрация Санду заявила, что отрицают подлинность заявлений, приписываемых ей в разговоре с российскими пранкерами, там также отметили, что видео является "дипфейком".Додон находится под домашним арестом с мая текущего года. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.В конце сентября районный суд Кишинева продлил Додону меру пресечения еще на 20 суток.
https://ria.ru/20221001/sandu-1820885195.html
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в мире, игорь додон, майя санду, украина, молдавия, кишинев, денис шмыгаль
В мире, Игорь Додон, Майя Санду, Украина, Молдавия, Кишинев, Денис Шмыгаль
21:36 04.10.2022
 
Бывший президент Молдавии подозревает президента Санду в предательстве

Бывший президент Молдавии Игорь Додон подозревает президента Майи Санду в предательстве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Игорь Додон . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 окт – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал оппозиционные партии обратиться в генпрокуратуру с требованием проверить заявления нынешней главы республики Майи Санду о передаче Украине порта на юге страны.
Ранее в Telegram-каналах была опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как Санду рассказала российским пранкерам Вовану и Лексусу о готовности передать Украине в пользование часть территорий Молдавии на несколько лет, включая речной порт Джурджулешты. Санду думала, что ведет беседу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 18:38
Санду оговорилась и сказала правду о роли Украины в конфликте с Россией
"Передача стратегических для Молдавии земель – это предательство родины. Оппозиционным партиями нужно обратиться в генпрокуратуру с требованием проверить эти заявления. Если не могут, обратимся мы (партия социалистов - ред.). Если украинская делегация там была и осматривала порт, то это не просто разговоры… Мне вчера сообщили, что некоторые министерства срочно уничтожали документы ", - сказал Додон эфире телеканала "Первый в Молдове".
Администрация Санду заявила, что отрицают подлинность заявлений, приписываемых ей в разговоре с российскими пранкерами, там также отметили, что видео является "дипфейком".
Додон находится под домашним арестом с мая текущего года. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
В конце сентября районный суд Кишинева продлил Додону меру пресечения еще на 20 суток.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 20:18
Экс-президент Молдавии Додон не верит в успешную евроинтеграцию республики
 
В миреИгорь ДодонМайя СандуУкраинаМолдавияКишиневДенис Шмыгаль
 
 
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