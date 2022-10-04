https://ria.ru/20221004/moldaviya-1821533949.html

В Молдавии обвинили "Газпром" в желании оставить страну зимой без газа

В Молдавии обвинили "Газпром" в желании оставить страну зимой без газа - РИА Новости, 04.10.2022

В Молдавии обвинили "Газпром" в желании оставить страну зимой без газа

Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что "Газпром" нарушает собственные обязательства и ищет предлоги, чтобы не поставлять газ... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T18:57

2022-10-04T18:57

2022-10-04T19:21

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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что "Газпром" нарушает собственные обязательства и ищет предлоги, чтобы не поставлять газ молдаванам зимой.Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз"."Газпром" нарушает подписанный контракт и поставляет в Молдавию только 70% того количества, которое они были обязаны предоставить. Сожалеем, что "Газпром" нарушает собственные обязательства и ищет предлоги, чтобы не поставлять газ молдаванам в преддверии зимы", - написал Спыну в Telegram-канале.Он отметил, что Молдавия всегда платила за газ, в то числе и авансом, а задержки были связаны лишь с ростом цен на топливо. Также Спыну настаивает, что блокировок со стороны Украины по транспортировке природного газа нет.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Правительство Молдавии только в августе заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Однако вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил "Газпрому", что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга, поэтому он попросил у российской стороны отсрочки.

https://ria.ru/20221003/gaz-1821269882.html

https://ria.ru/20220926/gazprom-1819495244.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, жкх, молдавия, украина, газпром, молдовагаз