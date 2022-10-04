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В ЦБ разъяснили правила получения кредитных каникул для мобилизованных - РИА Новости, 04.10.2022
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В ЦБ разъяснили правила получения кредитных каникул для мобилизованных
В ЦБ разъяснили правила получения кредитных каникул для мобилизованных - РИА Новости, 04.10.2022
В ЦБ разъяснили правила получения кредитных каникул для мобилизованных
Россиянам, призванным в рамках частичной мобилизации, лучше сразу подтвердить этот факт документом при обращении за кредитными каникулами, заявил руководитель... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T22:16
2022-10-04T22:21
частичная мобилизация в россии
центральный банк рф (цб рф)
донбасс
украина
ольга баталина
михаил мамута
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россиянам, призванным в рамках частичной мобилизации, лучше сразу подтвердить этот факт документом при обращении за кредитными каникулами, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута."Лучше сразу приложить к своему обращению за каникулами документ, который подтверждает факт мобилизации или другие случаи, установленные законом (контрактная служба и так далее). Его можно направить тем способом, который указан в договоре с кредитором - по обычной или электронной почте, например", - сообщил Мамута в интервью "Российской газете".По его словам, если заемщик не предоставил подтверждающий документ, банк или микрофинансовая организация может самостоятельно запросить Минобороны, действительно ли тот, кто обратился за каникулами, мобилизован. Кредитор должен будет направить клиенту подтверждение о каникулах в срок, который указан в законе, или пояснение о причине отказа, добавляет он.Также, если военнослужащий не получит ответа от банка в течение 15 дней, то он может считать, что каникулы начались прямо со дня направления обращения, закон на его стороне, уточнил Мамута."Дополнительной переплаты за пользование кредитными каникулами по ипотеке не возникает - график платежей просто сдвигается на срок каникул... По потребкредитам порядок немного другой - в период каникул начисляется льготный процент, он составит 2/3 среднерыночной стоимости соответствующего вида кредита на дату обращения за каникулами. В обоих случаях заемщику будет оказана весомая поддержка", - обратил внимание Мамута.Ранее во вторник СФ одобрил закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) в Донбассе и на Украине, а также членам их семей. В тот же день замглавы Минтруда Ольга Баталина сообщила, что мобилизованным и добровольным участникам СВО нужно для получения кредитных каникул подать документы. Она также уточняла, что кредитные каникулы для участников СФО предоставляются на весь период мобилизации или службы по контракту плюс 30 дней.
https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821450112.html
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частичная мобилизация в россии, центральный банк рф (цб рф), донбасс, украина, ольга баталина, михаил мамута, россия, ипотека
Частичная мобилизация в России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Донбасс, Украина, Ольга Баталина, Михаил Мамута, Россия, Ипотека
22:16 04.10.2022 (обновлено: 22:21 04.10.2022)
 
В ЦБ разъяснили правила получения кредитных каникул для мобилизованных

ЦБ России: мобилизованным следует подтверждать свой статус для получения кредитных каникул

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россиянам, призванным в рамках частичной мобилизации, лучше сразу подтвердить этот факт документом при обращении за кредитными каникулами, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.
"Лучше сразу приложить к своему обращению за каникулами документ, который подтверждает факт мобилизации или другие случаи, установленные законом (контрактная служба и так далее). Его можно направить тем способом, который указан в договоре с кредитором - по обычной или электронной почте, например", - сообщил Мамута в интервью "Российской газете".
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По его словам, если заемщик не предоставил подтверждающий документ, банк или микрофинансовая организация может самостоятельно запросить Минобороны, действительно ли тот, кто обратился за каникулами, мобилизован. Кредитор должен будет направить клиенту подтверждение о каникулах в срок, который указан в законе, или пояснение о причине отказа, добавляет он.
Также, если военнослужащий не получит ответа от банка в течение 15 дней, то он может считать, что каникулы начались прямо со дня направления обращения, закон на его стороне, уточнил Мамута.
"Дополнительной переплаты за пользование кредитными каникулами по ипотеке не возникает - график платежей просто сдвигается на срок каникул... По потребкредитам порядок немного другой - в период каникул начисляется льготный процент, он составит 2/3 среднерыночной стоимости соответствующего вида кредита на дату обращения за каникулами. В обоих случаях заемщику будет оказана весомая поддержка", - обратил внимание Мамута.
Ранее во вторник СФ одобрил закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) в Донбассе и на Украине, а также членам их семей. В тот же день замглавы Минтруда Ольга Баталина сообщила, что мобилизованным и добровольным участникам СВО нужно для получения кредитных каникул подать документы. Она также уточняла, что кредитные каникулы для участников СФО предоставляются на весь период мобилизации или службы по контракту плюс 30 дней.
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Частичная мобилизация в РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ДонбассУкраинаОльга БаталинаМихаил МамутаРоссияИпотека
 
 
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