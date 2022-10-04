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Командующий Черноморским флотом проверил подготовку мобилизованных в Крыму
Командующий Черноморским флотом проверил подготовку мобилизованных в Крыму - РИА Новости, 04.10.2022
Командующий Черноморским флотом проверил подготовку мобилизованных в Крыму
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов проинспектировал ход подготовки и боевого слаживания подразделений с мобилизованными на полигоне... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:30
2022-10-04T18:30
2022-10-04T18:30
безопасность
виктор соколов
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов проинспектировал ход подготовки и боевого слаживания подразделений с мобилизованными на полигоне Опук в Крыму, сообщили во вторник в пресс-службе Черноморского флота."Комиссия во главе с командующим Черноморским флотом вице-адмиралом Виктором Соколовым проверила ход подготовки и боевого слаживания сформированных из мобилизованных граждан подразделений на полигоне Опук на территории Республики Крым", - сообщили на флоте.В составе комиссии - представители командования флота, а также заместитель военного прокурора полковник юстиции Сергей Жаднов, который провел личный прием мобилизованных граждан."Комиссия проинспектировала организацию занятий по тактической медицине, огневой и тактической подготовке, проверила организацию быта мобилизованных граждан, в том числе условия их проживания и питания", - уточнили в пресс-службе ЧФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, виктор соколов, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Виктор Соколов, Частичная мобилизация в России
Командующий Черноморским флотом проверил подготовку мобилизованных в Крыму
Командующий Черноморским флотом Соколов проинспектировал подготовку мобилизованных в Крыму
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов проинспектировал ход подготовки и боевого слаживания подразделений с мобилизованными на полигоне Опук в Крыму, сообщили во вторник в пресс-службе Черноморского флота.
"Комиссия во главе с командующим Черноморским флотом вице-адмиралом Виктором Соколовым проверила ход подготовки и боевого слаживания сформированных из мобилизованных граждан подразделений на полигоне Опук на территории Республики Крым", - сообщили на флоте.
В составе комиссии - представители командования флота, а также заместитель военного прокурора полковник юстиции Сергей Жаднов, который провел личный прием мобилизованных граждан.
"Комиссия проинспектировала организацию занятий по тактической медицине, огневой и тактической подготовке, проверила организацию быта мобилизованных граждан, в том числе условия их проживания и питания", - уточнили в пресс-службе ЧФ.