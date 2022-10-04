https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821526174.html

Командующий Черноморским флотом проверил подготовку мобилизованных в Крыму

Командующий Черноморским флотом проверил подготовку мобилизованных в Крыму - РИА Новости, 04.10.2022

Командующий Черноморским флотом проверил подготовку мобилизованных в Крыму

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов проинспектировал ход подготовки и боевого слаживания подразделений с мобилизованными на полигоне... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T18:30

2022-10-04T18:30

2022-10-04T18:30

безопасность

виктор соколов

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов проинспектировал ход подготовки и боевого слаживания подразделений с мобилизованными на полигоне Опук в Крыму, сообщили во вторник в пресс-службе Черноморского флота."Комиссия во главе с командующим Черноморским флотом вице-адмиралом Виктором Соколовым проверила ход подготовки и боевого слаживания сформированных из мобилизованных граждан подразделений на полигоне Опук на территории Республики Крым", - сообщили на флоте.В составе комиссии - представители командования флота, а также заместитель военного прокурора полковник юстиции Сергей Жаднов, который провел личный прием мобилизованных граждан."Комиссия проинспектировала организацию занятий по тактической медицине, огневой и тактической подготовке, проверила организацию быта мобилизованных граждан, в том числе условия их проживания и питания", - уточнили в пресс-службе ЧФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, виктор соколов, частичная мобилизация в россии