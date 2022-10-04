https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821501611.html

Мобилизованным в Ленинградской области посоветовали не покупать экипировку

Мобилизованным в Ленинградской области посоветовали не покупать экипировку - РИА Новости, 04.10.2022

Мобилизованным в Ленинградской области посоветовали не покупать экипировку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Спецпредставитель губернатора Ленинградской области по взаимодействию с воинскими частями в зоне спецоперации Сергей... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:58

2022-10-04T16:58

2022-10-04T17:01

безопасность

сергей шойгу

ленинградская область

россия

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Спецпредставитель губернатора Ленинградской области по взаимодействию с воинскими частями в зоне спецоперации Сергей Мачинский посоветовал жителям региона, призванным по частичной мобилизации, не просить родственников о покупке экипировки."Не надо, наверное, сейчас одолевать своих близких срочными сообщениями: "Пришлите мне каску, бронежилет, тепловизор, танк, еще что-то, мне не дали вот это". Вы должны понимать, что полное оснащение солдата производится уже на его непосредственном посту, там, где ему будет предписано находиться", - сказал он на пресс-конференции, обращаясь к мобилизованным.По оценке Мачинского, пока что граждане, которые призваны по частичной мобилизации, не имеют точного представления, какие военные специальности они получат."Вы понимаете, что повару необходимо одно – а кто-то будет поваром, потому что это очень важная военно-учетная специальность, а кто-то будет снайпером. Комплект их снаряжения разительно отличается, и бежать сейчас в магазин, тратить сумасшедшие деньги, для того чтобы одеть повара и дать ему тепловизор… наверное, нет в этом смысла", - считает спецпредставитель губернатора Ленобласти."Я уверен, что все прибывшие к местам своей службы получат все, что необходимо. Во всяком случае, я не видел голых и босых солдат, которых, как пишут наши враги и враги внутри нас, бросили что-то там защищать с одной винтовкой, как в 1941 году. Это неправда", - заключил Мачинский.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Как сегодня сообщил министр обороны Сергей Шойгу, в ВС РФ уже прибыли более 200 тысяч из 300 тысяч человек, которых планируется призвать.

https://ria.ru/20220926/mobilizovannye-1819522299.html

https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821450423.html

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безопасность, сергей шойгу, ленинградская область, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии