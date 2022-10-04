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Мобилизованным в Ленинградской области посоветовали не покупать экипировку - РИА Новости, 04.10.2022
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Мобилизованным в Ленинградской области посоветовали не покупать экипировку
Мобилизованным в Ленинградской области посоветовали не покупать экипировку - РИА Новости, 04.10.2022
Мобилизованным в Ленинградской области посоветовали не покупать экипировку
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Спецпредставитель губернатора Ленинградской области по взаимодействию с воинскими частями в зоне спецоперации Сергей... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:58
2022-10-04T17:01
безопасность
сергей шойгу
ленинградская область
россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Спецпредставитель губернатора Ленинградской области по взаимодействию с воинскими частями в зоне спецоперации Сергей Мачинский посоветовал жителям региона, призванным по частичной мобилизации, не просить родственников о покупке экипировки."Не надо, наверное, сейчас одолевать своих близких срочными сообщениями: "Пришлите мне каску, бронежилет, тепловизор, танк, еще что-то, мне не дали вот это". Вы должны понимать, что полное оснащение солдата производится уже на его непосредственном посту, там, где ему будет предписано находиться", - сказал он на пресс-конференции, обращаясь к мобилизованным.По оценке Мачинского, пока что граждане, которые призваны по частичной мобилизации, не имеют точного представления, какие военные специальности они получат."Вы понимаете, что повару необходимо одно – а кто-то будет поваром, потому что это очень важная военно-учетная специальность, а кто-то будет снайпером. Комплект их снаряжения разительно отличается, и бежать сейчас в магазин, тратить сумасшедшие деньги, для того чтобы одеть повара и дать ему тепловизор… наверное, нет в этом смысла", - считает спецпредставитель губернатора Ленобласти."Я уверен, что все прибывшие к местам своей службы получат все, что необходимо. Во всяком случае, я не видел голых и босых солдат, которых, как пишут наши враги и враги внутри нас, бросили что-то там защищать с одной винтовкой, как в 1941 году. Это неправда", - заключил Мачинский.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Как сегодня сообщил министр обороны Сергей Шойгу, в ВС РФ уже прибыли более 200 тысяч из 300 тысяч человек, которых планируется призвать.
https://ria.ru/20220926/mobilizovannye-1819522299.html
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безопасность, сергей шойгу, ленинградская область, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Сергей Шойгу, Ленинградская область, Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
16:58 04.10.2022 (обновлено: 17:01 04.10.2022)
 
Мобилизованным в Ленинградской области посоветовали не покупать экипировку

Спецпредставитель губернатора Ленинградской области посоветовал не покупать экипировку

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчины, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике
Мужчины, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости
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Мужчины, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Спецпредставитель губернатора Ленинградской области по взаимодействию с воинскими частями в зоне спецоперации Сергей Мачинский посоветовал жителям региона, призванным по частичной мобилизации, не просить родственников о покупке экипировки.
"Не надо, наверное, сейчас одолевать своих близких срочными сообщениями: "Пришлите мне каску, бронежилет, тепловизор, танк, еще что-то, мне не дали вот это". Вы должны понимать, что полное оснащение солдата производится уже на его непосредственном посту, там, где ему будет предписано находиться", - сказал он на пресс-конференции, обращаясь к мобилизованным.
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По оценке Мачинского, пока что граждане, которые призваны по частичной мобилизации, не имеют точного представления, какие военные специальности они получат.
"Вы понимаете, что повару необходимо одно – а кто-то будет поваром, потому что это очень важная военно-учетная специальность, а кто-то будет снайпером. Комплект их снаряжения разительно отличается, и бежать сейчас в магазин, тратить сумасшедшие деньги, для того чтобы одеть повара и дать ему тепловизор… наверное, нет в этом смысла", - считает спецпредставитель губернатора Ленобласти.
"Я уверен, что все прибывшие к местам своей службы получат все, что необходимо. Во всяком случае, я не видел голых и босых солдат, которых, как пишут наши враги и враги внутри нас, бросили что-то там защищать с одной винтовкой, как в 1941 году. Это неправда", - заключил Мачинский.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Как сегодня сообщил министр обороны Сергей Шойгу, в ВС РФ уже прибыли более 200 тысяч из 300 тысяч человек, которых планируется призвать.
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