https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821399693.html

Совфед одобрил закон о трудовых гарантиях мобилизованным

Совфед одобрил закон о трудовых гарантиях мобилизованным - РИА Новости, 04.10.2022

Совфед одобрил закон о трудовых гарантиях мобилизованным

Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон о трудовых гарантиях для мобилизованных граждан, за ними сохраняются рабочие места, идет трудовой стаж. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:27

2022-10-04T13:27

2022-10-04T13:27

сергей шойгу

россия

украина

совет федерации рф

госдума рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон о трудовых гарантиях для мобилизованных граждан, за ними сохраняются рабочие места, идет трудовой стаж.Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.ГАРАНТИИ РАБОЧЕГО МЕСТАРанее парламентарии внесли в Госдуму поправки в Трудовой кодекс РФ о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками, после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации. Данная норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.В заключении социального комитета Совфеда уточняется, что ко второму чтению в Госдуме текст закона был дополнен концептуально новыми положениями. Изменения направлены на установление дополнительных трудовых гарантий работникам, призванным на военную службу по мобилизации или поступившим на военную службу по контракту либо заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.Согласно принятым изменениям, трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации не расторгается, а приостанавливается. Расторгнуть трудовой договор работодатель вправе, если мобилизованный сотрудник не вышел на работу в течении трех месяцев после демобилизации. Действие трудового договора возобновляется в день выхода ранее мобилизованного сотрудника на работу.Кроме того, работодатель в период прохождения мобилизованным сотрудником военной службы будет вправе заключить с другим работником срочный трудовой договор на время исполнения обязанностей отсутствующего сотрудника.ЗАРПЛАТА И СТАЖРаботодатель до дня приостановления трудового договора будет обязан выплатить мобилизованному работнику зарплату и выплаты в полном объеме за предшествующий период работы.В свою очередь сотрудник в течение шести месяцев после возобновления договора имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время, независимо от его стажа. При этом трудовой стаж мобилизованного работника, а также стаж по специальности продолжит засчитывается после приостановки с ним трудового договора.В соответствии с законом дополнительные особенности обеспечения трудовых прав мобилизованных работников могут устанавливаться правительством РФ.

https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html

https://ria.ru/20221004/shoygu-1821393672.html

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сергей шойгу, россия, украина, совет федерации рф, госдума рф, частичная мобилизация в россии