Рейтинг@Mail.ru
В "Роскосмосе" назвали сроки принятия решения о продлении работы на МКС - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/mks-1821324349.html
В "Роскосмосе" назвали сроки принятия решения о продлении работы на МКС
В "Роскосмосе" назвали сроки принятия решения о продлении работы на МКС - РИА Новости, 04.10.2022
В "Роскосмосе" назвали сроки принятия решения о продлении работы на МКС
Роскосмос надеется получить решение правительства РФ по вопросу продления работы МКС в следующем году, сказал на брифинге в понедельник исполнительный директор... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T08:57
2022-10-04T08:57
космос - риа наука
сергей крикалев
анна кикина
юрий борисов (роскосмос)
россия
роскосмос
наса
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_578:809:2518:1900_1920x0_80_0_0_9f8e4c66c3c139efebe432813af15f5d.jpg
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Роскосмос надеется получить решение правительства РФ по вопросу продления работы МКС в следующем году, сказал на брифинге в понедельник исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев."Мы начали обсуждать продление нашего участия в программе МКС с нашим правительством и надеемся получить разрешение на продление в следующем году", - сказал Сергей Крикалев в ходе брифинга, посвященного предстоящему полету на МКС международного экипажа, в состав которого входит российская космонавтка Анна Кикина.Он напомнил, что в настоящее время Россия утвердила продление своего участия в программе МКС до 2024 года. При этом на смену МКС планируется создать новую российскую орбитальную станцию, однако, по словам Крикалева, для поддержания присутствия россиян на низкой околоземной орбите, Россия "продолжит летать (на МКС - ред.), вероятно, до тех пор, пока для этого не будет создана новая инфраструктура".НАСА ранее продлило свое участие в проекте МКС до 2030 года, об аналогичных планах заявили в ЕКА.Ранее в сентябре глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия с высокой вероятностью будет использовать МКС до 2028 года, дальше сроки будут зависеть от состояния станции.
https://ria.ru/20220727/mks-1805422483.html
https://ria.ru/20210418/kosmos-1728820090.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_489:489:2492:1991_1920x0_80_0_0_29f38168c5ea6d883558dd667b4021e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, сергей крикалев, анна кикина, юрий борисов (роскосмос), россия, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Сергей Крикалев, Анна Кикина, Юрий Борисов (Роскосмос), Россия, Роскосмос, НАСА, Международная космическая станция (МКС)
08:57 04.10.2022
 
В "Роскосмосе" назвали сроки принятия решения о продлении работы на МКС

Крикалев: решение о продлении работы России на МКС могут принять в 2023 году

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Международная космическая станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Роскосмос надеется получить решение правительства РФ по вопросу продления работы МКС в следующем году, сказал на брифинге в понедельник исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
"Мы начали обсуждать продление нашего участия в программе МКС с нашим правительством и надеемся получить разрешение на продление в следующем году", - сказал Сергей Крикалев в ходе брифинга, посвященного предстоящему полету на МКС международного экипажа, в состав которого входит российская космонавтка Анна Кикина.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 19:02Наука
Эксперты назвали выход России из программы МКС ударом для человечества
Он напомнил, что в настоящее время Россия утвердила продление своего участия в программе МКС до 2024 года. При этом на смену МКС планируется создать новую российскую орбитальную станцию, однако, по словам Крикалева, для поддержания присутствия россиян на низкой околоземной орбите, Россия "продолжит летать (на МКС - ред.), вероятно, до тех пор, пока для этого не будет создана новая инфраструктура".
НАСА ранее продлило свое участие в проекте МКС до 2030 года, об аналогичных планах заявили в ЕКА.
Ранее в сентябре глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия с высокой вероятностью будет использовать МКС до 2028 года, дальше сроки будут зависеть от состояния станции.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля 2021, 15:33Наука
Международная космическая станция (МКС)
 
Космос - РИА НаукаСергей КрикалевАнна КикинаЮрий Борисов (Роскосмос)РоссияРоскосмосНАСАМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала