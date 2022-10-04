https://ria.ru/20221004/mks-1821324349.html
В "Роскосмосе" назвали сроки принятия решения о продлении работы на МКС
В "Роскосмосе" назвали сроки принятия решения о продлении работы на МКС - РИА Новости, 04.10.2022
В "Роскосмосе" назвали сроки принятия решения о продлении работы на МКС
Роскосмос надеется получить решение правительства РФ по вопросу продления работы МКС в следующем году, сказал на брифинге в понедельник исполнительный директор... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T08:57
2022-10-04T08:57
2022-10-04T08:57
космос - риа наука
сергей крикалев
анна кикина
юрий борисов (роскосмос)
россия
роскосмос
наса
международная космическая станция (мкс)
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Роскосмос надеется получить решение правительства РФ по вопросу продления работы МКС в следующем году, сказал на брифинге в понедельник исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев."Мы начали обсуждать продление нашего участия в программе МКС с нашим правительством и надеемся получить разрешение на продление в следующем году", - сказал Сергей Крикалев в ходе брифинга, посвященного предстоящему полету на МКС международного экипажа, в состав которого входит российская космонавтка Анна Кикина.Он напомнил, что в настоящее время Россия утвердила продление своего участия в программе МКС до 2024 года. При этом на смену МКС планируется создать новую российскую орбитальную станцию, однако, по словам Крикалева, для поддержания присутствия россиян на низкой околоземной орбите, Россия "продолжит летать (на МКС - ред.), вероятно, до тех пор, пока для этого не будет создана новая инфраструктура".НАСА ранее продлило свое участие в проекте МКС до 2030 года, об аналогичных планах заявили в ЕКА.Ранее в сентябре глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия с высокой вероятностью будет использовать МКС до 2028 года, дальше сроки будут зависеть от состояния станции.
https://ria.ru/20220727/mks-1805422483.html
https://ria.ru/20210418/kosmos-1728820090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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космос - риа наука, сергей крикалев, анна кикина, юрий борисов (роскосмос), россия, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Сергей Крикалев, Анна Кикина, Юрий Борисов (Роскосмос), Россия, Роскосмос, НАСА, Международная космическая станция (МКС)
В "Роскосмосе" назвали сроки принятия решения о продлении работы на МКС
Крикалев: решение о продлении работы России на МКС могут принять в 2023 году