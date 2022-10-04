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Мишустин заявил о необходимости перестроить логистику и товарные потоки - РИА Новости, 04.10.2022
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Мишустин заявил о необходимости перестроить логистику и товарные потоки
Мишустин заявил о необходимости перестроить логистику и товарные потоки - РИА Новости, 04.10.2022
Мишустин заявил о необходимости перестроить логистику и товарные потоки
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости смягчать последствия санкций и адаптировать российскую экономику к изменившейся ситуации, по его... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:35
2022-10-04T17:35
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости смягчать последствия санкций и адаптировать российскую экономику к изменившейся ситуации, по его словам, надо перестроить логистику, товарные потоки, заниматься импортозамещением."Задачи непростые, к тому же решать их придется в условиях новых серьезных вызовов, смягчая последствия беспрецедентных санкций, внешнего давления, ну и одновременно способствуя ускоренной адаптации экономики к изменившейся ситуации. Мы должны перестроить логистику, товарные потоки, формировать условия для запуска проектов, в том числе и импортозамещения", - сказал он на совещании о реализации государственных программ, инициатив социально-экономического развития и нацпроектов.
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
17:35 04.10.2022
 
Мишустин заявил о необходимости перестроить логистику и товарные потоки

Мишустин: нужно перестроить логистику и товарные потоки, заниматься импортозамещением

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости смягчать последствия санкций и адаптировать российскую экономику к изменившейся ситуации, по его словам, надо перестроить логистику, товарные потоки, заниматься импортозамещением.
"Задачи непростые, к тому же решать их придется в условиях новых серьезных вызовов, смягчая последствия беспрецедентных санкций, внешнего давления, ну и одновременно способствуя ускоренной адаптации экономики к изменившейся ситуации. Мы должны перестроить логистику, товарные потоки, формировать условия для запуска проектов, в том числе и импортозамещения", - сказал он на совещании о реализации государственных программ, инициатив социально-экономического развития и нацпроектов.
Премьер-министр РФ М. Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 10:55
Мишустин рассказал о товарообороте России и Белоруссии
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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