https://ria.ru/20221004/mishustin-1821512263.html

Мишустин заявил о необходимости перестроить логистику и товарные потоки

Мишустин заявил о необходимости перестроить логистику и товарные потоки - РИА Новости, 04.10.2022

Мишустин заявил о необходимости перестроить логистику и товарные потоки

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости смягчать последствия санкций и адаптировать российскую экономику к изменившейся ситуации, по его... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:35

2022-10-04T17:35

2022-10-04T17:35

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости смягчать последствия санкций и адаптировать российскую экономику к изменившейся ситуации, по его словам, надо перестроить логистику, товарные потоки, заниматься импортозамещением."Задачи непростые, к тому же решать их придется в условиях новых серьезных вызовов, смягчая последствия беспрецедентных санкций, внешнего давления, ну и одновременно способствуя ускоренной адаптации экономики к изменившейся ситуации. Мы должны перестроить логистику, товарные потоки, формировать условия для запуска проектов, в том числе и импортозамещения", - сказал он на совещании о реализации государственных программ, инициатив социально-экономического развития и нацпроектов.

https://ria.ru/20221004/mishustin-1821353310.html

россия

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экономика, михаил мишустин, россия