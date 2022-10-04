https://ria.ru/20221004/mishustin-1821353310.html

Мишустин рассказал о товарообороте России и Белоруссии

Мишустин рассказал о товарообороте России и Белоруссии - РИА Новости, 04.10.2022

Мишустин рассказал о товарообороте России и Белоруссии

Взаимный товарооборот РФ и Белоруссии за семь месяцев 2022 года увеличился на пять процентов, к концу года страны могут превзойти рекорд прошлого года, заявил... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:55

2022-10-04T10:55

2022-10-04T10:56

михаил мишустин

владимир путин

александр лукашенко

сочи

белоруссия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Взаимный товарооборот РФ и Белоруссии за семь месяцев 2022 года увеличился на пять процентов, к концу года страны могут превзойти рекорд прошлого года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума "Рубежи Союзного государства"."За семь месяцев текущего года нам удалось увеличить взаимный товарооборот на пять процентов. Он уже превысил двадцать два миллиарда долларов. Рассчитываем, что к концу декабря – превзойдем исторический рекорд прошлого года, составивший тридцать восемь с половиной миллиардов. За этими цифрами стоит повышение производственных возможностей обеих стран, создание рабочих мест и рост доходов наших граждан", - сказал Мишустин.Ранее президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу в Сочи. Главы государств обсудили ситуацию в регионе, экономические вопросы, строительство Союзного государства.

https://ria.ru/20221004/mishustin-1821352714.html

сочи

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил мишустин, владимир путин, александр лукашенко, сочи, белоруссия, россия, экономика