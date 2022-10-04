https://ria.ru/20221004/mishustin-1821353310.html
Мишустин рассказал о товарообороте России и Белоруссии
Мишустин рассказал о товарообороте России и Белоруссии - РИА Новости, 04.10.2022
Мишустин рассказал о товарообороте России и Белоруссии
Взаимный товарооборот РФ и Белоруссии за семь месяцев 2022 года увеличился на пять процентов, к концу года страны могут превзойти рекорд прошлого года, заявил... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:55
2022-10-04T10:55
2022-10-04T10:56
михаил мишустин
владимир путин
александр лукашенко
сочи
белоруссия
россия
экономика
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Взаимный товарооборот РФ и Белоруссии за семь месяцев 2022 года увеличился на пять процентов, к концу года страны могут превзойти рекорд прошлого года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума "Рубежи Союзного государства"."За семь месяцев текущего года нам удалось увеличить взаимный товарооборот на пять процентов. Он уже превысил двадцать два миллиарда долларов. Рассчитываем, что к концу декабря – превзойдем исторический рекорд прошлого года, составивший тридцать восемь с половиной миллиардов. За этими цифрами стоит повышение производственных возможностей обеих стран, создание рабочих мест и рост доходов наших граждан", - сказал Мишустин.Ранее президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу в Сочи. Главы государств обсудили ситуацию в регионе, экономические вопросы, строительство Союзного государства.
https://ria.ru/20221004/mishustin-1821352714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, владимир путин, александр лукашенко, сочи, белоруссия, россия, экономика
Михаил Мишустин, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Сочи, Белоруссия, Россия, Экономика
10:55 04.10.2022 (обновлено: 10:56 04.10.2022)
Мишустин рассказал о товарообороте России и Белоруссии
Мишустин: товарооборот с Белоруссией за семь месяцев 2022 года вырос на пять процентов