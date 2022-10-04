https://ria.ru/20221004/mishustin-1821350403.html

Россия и Белоруссия сами определяют вектор своего развития, заявил Мишустин

Россия и Белоруссия сами определяют вектор своего развития, заявил Мишустин - РИА Новости, 04.10.2022

Россия и Белоруссия сами определяют вектор своего развития, заявил Мишустин

Россия и Белоруссия самостоятельно определяют вектор своего развития, но это принимают не все зарубежные коллеги, лучшим ответом на недружественные действия... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:44

2022-10-04T10:44

2022-10-04T10:50

россия

белоруссия

политика

михаил мишустин

союзное государство

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия самостоятельно определяют вектор своего развития, но это принимают не все зарубежные коллеги, лучшим ответом на недружественные действия других стран шаги является ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Наши страны самостоятельно определяют собственные приоритеты и вектор своего развития. Мы будем и впредь уважать историческую память и следовать нравственным ориентирам наших народов. К сожалению, это принимают не все зарубежные коллеги. Многие из них стремятся законсервировать однополярную систему мирового устройства", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам форума "Рубежи Союзного государства".По словам Мишустина, в ход идут такие методы, как финансовое давление, провоцирование конфликтов и наращивание военного потенциала на российских и белорусских границах.Он добавил, что участникам форума "Рубежи Союзного государства" предстоит обсудить значимые вопросы взаимодействия и укрепления технологического суверенитета России и Белоруссии в условиях санкций, а также – выработать предложения по углублению интеграционного строительства.

https://ria.ru/20221003/integratsiya-1821151371.html

https://ria.ru/20221003/integratsiya-1821171192.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, политика, михаил мишустин