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Россия и Белоруссия сами определяют вектор своего развития, заявил Мишустин - РИА Новости, 04.10.2022
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Россия и Белоруссия сами определяют вектор своего развития, заявил Мишустин
Россия и Белоруссия сами определяют вектор своего развития, заявил Мишустин - РИА Новости, 04.10.2022
Россия и Белоруссия сами определяют вектор своего развития, заявил Мишустин
Россия и Белоруссия самостоятельно определяют вектор своего развития, но это принимают не все зарубежные коллеги, лучшим ответом на недружественные действия... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:44
2022-10-04T10:50
россия
белоруссия
политика
михаил мишустин
союзное государство
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия самостоятельно определяют вектор своего развития, но это принимают не все зарубежные коллеги, лучшим ответом на недружественные действия других стран шаги является ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Наши страны самостоятельно определяют собственные приоритеты и вектор своего развития. Мы будем и впредь уважать историческую память и следовать нравственным ориентирам наших народов. К сожалению, это принимают не все зарубежные коллеги. Многие из них стремятся законсервировать однополярную систему мирового устройства", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам форума "Рубежи Союзного государства".По словам Мишустина, в ход идут такие методы, как финансовое давление, провоцирование конфликтов и наращивание военного потенциала на российских и белорусских границах.Он добавил, что участникам форума "Рубежи Союзного государства" предстоит обсудить значимые вопросы взаимодействия и укрепления технологического суверенитета России и Белоруссии в условиях санкций, а также – выработать предложения по углублению интеграционного строительства.
https://ria.ru/20221003/integratsiya-1821151371.html
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россия, белоруссия, политика, михаил мишустин
Россия, Белоруссия, Политика, Михаил Мишустин, Союзное государство
10:44 04.10.2022 (обновлено: 10:50 04.10.2022)
 
Россия и Белоруссия сами определяют вектор своего развития, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: зарубежные страны хотят законсервировать однополярную модель мира

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия самостоятельно определяют вектор своего развития, но это принимают не все зарубежные коллеги, лучшим ответом на недружественные действия других стран шаги является ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Наши страны самостоятельно определяют собственные приоритеты и вектор своего развития. Мы будем и впредь уважать историческую память и следовать нравственным ориентирам наших народов. К сожалению, это принимают не все зарубежные коллеги. Многие из них стремятся законсервировать однополярную систему мирового устройства", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам форума "Рубежи Союзного государства".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 13:56Союзное государство
Мишустин призвал развивать интеграцию в Союзном государстве
По словам Мишустина, в ход идут такие методы, как финансовое давление, провоцирование конфликтов и наращивание военного потенциала на российских и белорусских границах.
"Одна из целей – затормозить экономическое, промышленное, инфраструктурное и научное развитие наших стран, подорвать социальную стабильность. Лучшим ответом на такие недружественные шаги является ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве. Широкое использование наработанного за многие годы опыта прямой отраслевой кооперации", - подчеркнул Мишустин.
Он добавил, что участникам форума "Рубежи Союзного государства" предстоит обсудить значимые вопросы взаимодействия и укрепления технологического суверенитета России и Белоруссии в условиях санкций, а также – выработать предложения по углублению интеграционного строительства.
Женщина с флагами России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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В Белоруссии заявили, что интеграция с Россией прошла проверку на прочность
 
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