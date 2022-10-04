https://ria.ru/20221004/miny-1821538318.html

ВСУ сбросили на Кременную противотанковые мины немецкого производства

ВСУ сбросили на Кременную противотанковые мины немецкого производства - РИА Новости, 04.10.2022

ВСУ сбросили на Кременную противотанковые мины немецкого производства

Украинские войска сбросили на город Кременная в ЛНР противотанковые мины немецкого производства, сообщили в МВД республики. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T19:17

2022-10-04T19:17

2022-10-04T19:17

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

германия

нато

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска сбросили на город Кременная в ЛНР противотанковые мины немецкого производства, сообщили в МВД республики."В Кременной был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины из реактивной крупнокалиберной системы залпового огня Waffensystem MARS, производимой в Германии и состоящей на вооружении НАТО. Националисты применили боеприпасы, предназначенные для дистанционного минирования территорий противотанковыми минами DM 1399", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.Отмечается, что под обстрел попали жилые районы населенного пункта."Такие боеприпасы запрещены Оттавской конвенцией и должны были быть уничтожены", - добавили в МВД.Ведомство подчеркивает опасность данного вида боеприпасов: несмотря на то, что мины срабатывают при приближении металлического объекта, они оснащены датчиком положения, который активирует мину при попытке ее переместить.

https://ria.ru/20221004/polsha-1821461887.html

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821397904.html

луганская народная республика

германия

украина

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луганская народная республика, германия, нато, украина, вооруженные силы украины