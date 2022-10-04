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ВСУ сбросили на Кременную противотанковые мины немецкого производства - РИА Новости, 04.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/miny-1821538318.html
ВСУ сбросили на Кременную противотанковые мины немецкого производства
ВСУ сбросили на Кременную противотанковые мины немецкого производства - РИА Новости, 04.10.2022
ВСУ сбросили на Кременную противотанковые мины немецкого производства
Украинские войска сбросили на город Кременная в ЛНР противотанковые мины немецкого производства, сообщили в МВД республики. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:17
2022-10-04T19:17
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
германия
нато
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска сбросили на город Кременная в ЛНР противотанковые мины немецкого производства, сообщили в МВД республики."В Кременной был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины из реактивной крупнокалиберной системы залпового огня Waffensystem MARS, производимой в Германии и состоящей на вооружении НАТО. Националисты применили боеприпасы, предназначенные для дистанционного минирования территорий противотанковыми минами DM 1399", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.Отмечается, что под обстрел попали жилые районы населенного пункта."Такие боеприпасы запрещены Оттавской конвенцией и должны были быть уничтожены", - добавили в МВД.Ведомство подчеркивает опасность данного вида боеприпасов: несмотря на то, что мины срабатывают при приближении металлического объекта, они оснащены датчиком положения, который активирует мину при попытке ее переместить.
https://ria.ru/20221004/polsha-1821461887.html
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луганская народная республика, германия, нато, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Германия, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
19:17 04.10.2022
 
ВСУ сбросили на Кременную противотанковые мины немецкого производства

Украинские войска сбросили на Кременную в ЛНР противотанковые мины немецкого производства

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие Украины несут противотанковые мины в Донецкой области
Военнослужащие Украины несут противотанковые мины в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие Украины несут противотанковые мины в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска сбросили на город Кременная в ЛНР противотанковые мины немецкого производства, сообщили в МВД республики.
"В Кременной был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины из реактивной крупнокалиберной системы залпового огня Waffensystem MARS, производимой в Германии и состоящей на вооружении НАТО. Националисты применили боеприпасы, предназначенные для дистанционного минирования территорий противотанковыми минами DM 1399", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
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Отмечается, что под обстрел попали жилые районы населенного пункта.
"Такие боеприпасы запрещены Оттавской конвенцией и должны были быть уничтожены", - добавили в МВД.
Ведомство подчеркивает опасность данного вида боеприпасов: несмотря на то, что мины срабатывают при приближении металлического объекта, они оснащены датчиком положения, который активирует мину при попытке ее переместить.
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