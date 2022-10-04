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ВСУ сбросили на Кременную противотанковые мины немецкого производства
ВСУ сбросили на Кременную противотанковые мины немецкого производства - РИА Новости, 04.10.2022
ВСУ сбросили на Кременную противотанковые мины немецкого производства
Украинские войска сбросили на город Кременная в ЛНР противотанковые мины немецкого производства, сообщили в МВД республики. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:17
2022-10-04T19:17
2022-10-04T19:17
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
германия
нато
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска сбросили на город Кременная в ЛНР противотанковые мины немецкого производства, сообщили в МВД республики."В Кременной был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины из реактивной крупнокалиберной системы залпового огня Waffensystem MARS, производимой в Германии и состоящей на вооружении НАТО. Националисты применили боеприпасы, предназначенные для дистанционного минирования территорий противотанковыми минами DM 1399", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.Отмечается, что под обстрел попали жилые районы населенного пункта."Такие боеприпасы запрещены Оттавской конвенцией и должны были быть уничтожены", - добавили в МВД.Ведомство подчеркивает опасность данного вида боеприпасов: несмотря на то, что мины срабатывают при приближении металлического объекта, они оснащены датчиком положения, который активирует мину при попытке ее переместить.
https://ria.ru/20221004/polsha-1821461887.html
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луганская народная республика, германия, нато, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Германия, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ сбросили на Кременную противотанковые мины немецкого производства
Украинские войска сбросили на Кременную в ЛНР противотанковые мины немецкого производства