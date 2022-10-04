Рейтинг@Mail.ru
Участники спецоперации могут вносить посильные платежи, заявил Минтруд - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/mintruda-1821402255.html
Участники спецоперации могут вносить посильные платежи, заявил Минтруд
Участники спецоперации могут вносить посильные платежи, заявил Минтруд - РИА Новости, 04.10.2022
Участники спецоперации могут вносить посильные платежи, заявил Минтруд
Участники специальной военной операции (СВО) могут вносить посильные платежи по кредитам во время кредитных каникул, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:33
2022-10-04T13:44
частичная мобилизация в россии
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
экономика
ольга баталина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820402308_0:151:3071:1879_1920x0_80_0_0_6926a703e2ba96f82df85b8b50936988.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Участники специальной военной операции (СВО) могут вносить посильные платежи по кредитам во время кредитных каникул, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина на брифинге в правительстве.Она пояснила, что прервать кредитные каникулы можно в любое время, уведомив об этом кредитора."Но можно не перерывать кредитные каникулы, но одновременно вносить посильные платежи, и это позволит снизить размер основного долга и в дальнейшем, после завершения кредитных каникул, средства на уплату процентов потребуется меньше", - сказала Баталина.
https://ria.ru/20221004/kredity-1821396198.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820402308_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_749431e4ea60f5b78fb738caf8e74ab2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
частичная мобилизация в россии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, экономика, ольга баталина
Частичная мобилизация в России, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Россия, Экономика, Ольга Баталина
13:33 04.10.2022 (обновлено: 13:44 04.10.2022)
 
Участники спецоперации могут вносить посильные платежи, заявил Минтруд

Замглавы Минтруда: участники спецоперации могут вносить посильные платежи по кредитам

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Участники специальной военной операции (СВО) могут вносить посильные платежи по кредитам во время кредитных каникул, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина на брифинге в правительстве.
Она пояснила, что прервать кредитные каникулы можно в любое время, уведомив об этом кредитора.
"Но можно не перерывать кредитные каникулы, но одновременно вносить посильные платежи, и это позволит снизить размер основного долга и в дальнейшем, после завершения кредитных каникул, средства на уплату процентов потребуется меньше", - сказала Баталина.
Здание Совета Федерации России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 13:17
Совфед одобрил закон о предоставлении мобилизованным кредитных каникул
 
Частичная мобилизация в РоссииМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)РоссияЭкономикаОльга Баталина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала