https://ria.ru/20221004/mintruda-1821402255.html

Участники спецоперации могут вносить посильные платежи, заявил Минтруд

Участники спецоперации могут вносить посильные платежи, заявил Минтруд - РИА Новости, 04.10.2022

Участники спецоперации могут вносить посильные платежи, заявил Минтруд

Участники специальной военной операции (СВО) могут вносить посильные платежи по кредитам во время кредитных каникул, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:33

2022-10-04T13:33

2022-10-04T13:44

частичная мобилизация в россии

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

экономика

ольга баталина

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Участники специальной военной операции (СВО) могут вносить посильные платежи по кредитам во время кредитных каникул, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина на брифинге в правительстве.Она пояснила, что прервать кредитные каникулы можно в любое время, уведомив об этом кредитора."Но можно не перерывать кредитные каникулы, но одновременно вносить посильные платежи, и это позволит снизить размер основного долга и в дальнейшем, после завершения кредитных каникул, средства на уплату процентов потребуется меньше", - сказала Баталина.

https://ria.ru/20221004/kredity-1821396198.html

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частичная мобилизация в россии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, экономика, ольга баталина