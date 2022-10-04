https://ria.ru/20221004/minpromtorg-1821437166.html
Минпромторг прогнозирует рост производства сельхозтехники на пять процентов
Минпромторг прогнозирует рост производства сельхозтехники на пять процентов - РИА Новости, 04.10.2022
Минпромторг прогнозирует рост производства сельхозтехники на пять процентов
Минпромторг РФ прогнозирует рост производства сельхозтехники в стране в 2022 году на 5%, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:42
2022-10-04T14:42
2022-10-04T15:03
экономика
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797991717_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a7f18356d0c862493785fdfc0c62aa67.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ прогнозирует рост производства сельхозтехники в стране в 2022 году на 5%, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.По данным министерства, в 2021 году объем производства этого вида техники в РФ составил 218 миллиардов рублей. Таким образом, в 2022 году ее выпуск может достичь почти 229 миллиардов рублей."Что касается текущего года, то до конца года мы рассчитываем выйти примерно на +5% к высокой базе прошлого года. А на сегодняшний день где-то 1,3%", - сказал Мантуров.Вице-премьер - глава Минпромторга также уточнил, что доля отечественной спецтехники в РФ сегодня в среднем составляет 70%. "Больше 60%, но по некоторым позициям доходит до 90%. Где-то 70% среднее", - ответил он на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20220922/tovary-1818585385.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797991717_168:0:1945:1333_1920x0_80_0_0_82f125b8b6d785d2e202a6b8adcc38d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Денис Мантуров, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
14:42 04.10.2022 (обновлено: 15:03 04.10.2022)
Минпромторг прогнозирует рост производства сельхозтехники на пять процентов
Минпромторг прогнозирует рост производства сельхозтехники на пять процентов в 2022 году