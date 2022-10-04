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Минпромторг прогнозирует рост производства сельхозтехники на пять процентов - РИА Новости, 04.10.2022
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Минпромторг прогнозирует рост производства сельхозтехники на пять процентов
Минпромторг прогнозирует рост производства сельхозтехники на пять процентов - РИА Новости, 04.10.2022
Минпромторг прогнозирует рост производства сельхозтехники на пять процентов
Минпромторг РФ прогнозирует рост производства сельхозтехники в стране в 2022 году на 5%, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:42
2022-10-04T15:03
экономика
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ прогнозирует рост производства сельхозтехники в стране в 2022 году на 5%, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.По данным министерства, в 2021 году объем производства этого вида техники в РФ составил 218 миллиардов рублей. Таким образом, в 2022 году ее выпуск может достичь почти 229 миллиардов рублей."Что касается текущего года, то до конца года мы рассчитываем выйти примерно на +5% к высокой базе прошлого года. А на сегодняшний день где-то 1,3%", - сказал Мантуров.Вице-премьер - глава Минпромторга также уточнил, что доля отечественной спецтехники в РФ сегодня в среднем составляет 70%. "Больше 60%, но по некоторым позициям доходит до 90%. Где-то 70% среднее", - ответил он на соответствующий вопрос.
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экономика, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Денис Мантуров, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
14:42 04.10.2022 (обновлено: 15:03 04.10.2022)
 
Минпромторг прогнозирует рост производства сельхозтехники на пять процентов

Минпромторг прогнозирует рост производства сельхозтехники на пять процентов в 2022 году

© РИА Новости / Виталий ТимкивТрактор во время сельскохозяйственных работ
Трактор во время сельскохозяйственных работ - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Трактор во время сельскохозяйственных работ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ прогнозирует рост производства сельхозтехники в стране в 2022 году на 5%, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
По данным министерства, в 2021 году объем производства этого вида техники в РФ составил 218 миллиардов рублей. Таким образом, в 2022 году ее выпуск может достичь почти 229 миллиардов рублей.
"Что касается текущего года, то до конца года мы рассчитываем выйти примерно на +5% к высокой базе прошлого года. А на сегодняшний день где-то 1,3%", - сказал Мантуров.
Вице-премьер - глава Минпромторга также уточнил, что доля отечественной спецтехники в РФ сегодня в среднем составляет 70%. "Больше 60%, но по некоторым позициям доходит до 90%. Где-то 70% среднее", - ответил он на соответствующий вопрос.
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ЭкономикаДенис МантуровРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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