https://ria.ru/20221004/minpromtorg-1821437166.html

Минпромторг прогнозирует рост производства сельхозтехники на пять процентов

Минпромторг прогнозирует рост производства сельхозтехники на пять процентов - РИА Новости, 04.10.2022

Минпромторг прогнозирует рост производства сельхозтехники на пять процентов

Минпромторг РФ прогнозирует рост производства сельхозтехники в стране в 2022 году на 5%, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:42

2022-10-04T14:42

2022-10-04T15:03

экономика

денис мантуров

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ прогнозирует рост производства сельхозтехники в стране в 2022 году на 5%, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.По данным министерства, в 2021 году объем производства этого вида техники в РФ составил 218 миллиардов рублей. Таким образом, в 2022 году ее выпуск может достичь почти 229 миллиардов рублей."Что касается текущего года, то до конца года мы рассчитываем выйти примерно на +5% к высокой базе прошлого года. А на сегодняшний день где-то 1,3%", - сказал Мантуров.Вице-премьер - глава Минпромторга также уточнил, что доля отечественной спецтехники в РФ сегодня в среднем составляет 70%. "Больше 60%, но по некоторым позициям доходит до 90%. Где-то 70% среднее", - ответил он на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20220922/tovary-1818585385.html

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экономика, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)