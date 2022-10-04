https://ria.ru/20221004/mid-1821526634.html

Посла России в Берне вызвали в МИД Швейцарии

Посла России в Берне вызвали в МИД Швейцарии - РИА Новости, 04.10.2022

Посла России в Берне вызвали в МИД Швейцарии

Посол России в Берне Сергей Гармонин во вторник был вызван в МИД Швейцарии в связи с вхождением ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ,... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T18:34

2022-10-04T18:34

2022-10-04T18:34

владимир путин

оон

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

сергей гармонин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_f8e158219296440d91893aa67c6a3361.jpg

ЦЮРИХ, 4 окт - РИА Новости. Посол России в Берне Сергей Гармонин во вторник был вызван в МИД Швейцарии в связи с вхождением ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, сообщили в российской дипмиссии.Как уточняется, российского дипломата принял врио начальника управления стран Евразии Мирко Замбелли."В ходе беседы швейцарский представитель, сославшись на коммюнике Федерального совета от 23 и 30 сентября сего года, изложил известные подходы Берна в связи с прошедшими референдумами в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, по итогам которых были подписаны договоры об их принятии в состав Российской Федерации", - говорится в заявлении посольства.Отмечается, что Гармонин изложил собеседнику российскую позицию, озвученную в выступлении президента России Владимира Путина на церемонии подписания соответствующих договоров 30 сентября."Посол подчеркнул, что речь идёт о реализации неотъемлемого права жителей данных регионов на самоопределение, которое закреплено в статье 1 Устава ООН и декларации Генеральной ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года", - добавили в дипмиссии.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20220930/protest-1820692449.html

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820637699.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, оон, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, сергей гармонин