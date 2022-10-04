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Посла России в Берне вызвали в МИД Швейцарии - РИА Новости, 04.10.2022
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Посла России в Берне вызвали в МИД Швейцарии
Посла России в Берне вызвали в МИД Швейцарии - РИА Новости, 04.10.2022
Посла России в Берне вызвали в МИД Швейцарии
Посол России в Берне Сергей Гармонин во вторник был вызван в МИД Швейцарии в связи с вхождением ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ,... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:34
2022-10-04T18:34
владимир путин
оон
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
сергей гармонин
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ЦЮРИХ, 4 окт - РИА Новости. Посол России в Берне Сергей Гармонин во вторник был вызван в МИД Швейцарии в связи с вхождением ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, сообщили в российской дипмиссии.Как уточняется, российского дипломата принял врио начальника управления стран Евразии Мирко Замбелли."В ходе беседы швейцарский представитель, сославшись на коммюнике Федерального совета от 23 и 30 сентября сего года, изложил известные подходы Берна в связи с прошедшими референдумами в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, по итогам которых были подписаны договоры об их принятии в состав Российской Федерации", - говорится в заявлении посольства.Отмечается, что Гармонин изложил собеседнику российскую позицию, озвученную в выступлении президента России Владимира Путина на церемонии подписания соответствующих договоров 30 сентября."Посол подчеркнул, что речь идёт о реализации неотъемлемого права жителей данных регионов на самоопределение, которое закреплено в статье 1 Устава ООН и декларации Генеральной ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года", - добавили в дипмиссии.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20220930/protest-1820692449.html
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820637699.html
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владимир путин, оон, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, сергей гармонин
Владимир Путин, ООН, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Сергей Гармонин
18:34 04.10.2022
 
Посла России в Берне вызвали в МИД Швейцарии

Посла России в Берне Гармонина вызвали в МИД Швейцарии из-за присоединения новых областей

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 4 окт - РИА Новости. Посол России в Берне Сергей Гармонин во вторник был вызван в МИД Швейцарии в связи с вхождением ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, сообщили в российской дипмиссии.
Как уточняется, российского дипломата принял врио начальника управления стран Евразии Мирко Замбелли.
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"В ходе беседы швейцарский представитель, сославшись на коммюнике Федерального совета от 23 и 30 сентября сего года, изложил известные подходы Берна в связи с прошедшими референдумами в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, по итогам которых были подписаны договоры об их принятии в состав Российской Федерации", - говорится в заявлении посольства.
Отмечается, что Гармонин изложил собеседнику российскую позицию, озвученную в выступлении президента России Владимира Путина на церемонии подписания соответствующих договоров 30 сентября.
"Посол подчеркнул, что речь идёт о реализации неотъемлемого права жителей данных регионов на самоопределение, которое закреплено в статье 1 Устава ООН и декларации Генеральной ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года", - добавили в дипмиссии.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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