Рейтинг@Mail.ru
МИД выступил за предотвращение конфликта между ядерными державами - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/mid-1821525888.html
МИД выступил за предотвращение конфликта между ядерными державами
МИД выступил за предотвращение конфликта между ядерными державами - РИА Новости, 04.10.2022
МИД выступил за предотвращение конфликта между ядерными державами
Курс США и НАТО на открытое противостояние с РФ на Украине может привести к столкновению ядерных держав – такое развитие событий надо предотвратить, говорится в РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:29
2022-10-04T18:29
владимир ермаков
россия
сша
нато
украина
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44c55eb9bda23b24fb30ec12d491027a.jpg
ООН, 4 окт – РИА Новости. Курс США и НАТО на открытое противостояние с РФ на Украине может привести к столкновению ядерных держав – такое развитие событий надо предотвратить, говорится в обращении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова Первому комитету ГА ООН, которое зачитал замглавы российской делегации Константин Воронцов."Очевидна безответственность разрушительного курса стран НАТО во главе с США на открытое противостояние с Россией на Украине и балансирование на грани прямого вооруженного конфликта, что чревато дальнейшей эскалацией, вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями", - сказал Воронцов."Такое развитие событий необходимо предотвратить", - добавил он.По его словам, одной из важнейших задач в этом контексте Россия считает сохранение всеми странами ядерной пятерки приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием, который получил отражение в январском совместном заявлении лидеров ядерных держав.
https://ria.ru/20221004/polsha-1821520300.html
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821419880.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ed5a962db14833756f6ffaec24a6bd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ермаков, россия, сша, нато, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Владимир Ермаков, Россия, США, НАТО, Украина, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
18:29 04.10.2022
 
МИД выступил за предотвращение конфликта между ядерными державами

МИД: курс НАТО на противостояние с Россией может привести к столкновению ядерных держав

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 4 окт – РИА Новости. Курс США и НАТО на открытое противостояние с РФ на Украине может привести к столкновению ядерных держав – такое развитие событий надо предотвратить, говорится в обращении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова Первому комитету ГА ООН, которое зачитал замглавы российской делегации Константин Воронцов.
"Очевидна безответственность разрушительного курса стран НАТО во главе с США на открытое противостояние с Россией на Украине и балансирование на грани прямого вооруженного конфликта, что чревато дальнейшей эскалацией, вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями", - сказал Воронцов.
Лидер правящей польской партии Закон и справедливость Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 18:05
Качиньский предложил США разместить в Польше ядерное оружие
"Такое развитие событий необходимо предотвратить", - добавил он.
По его словам, одной из важнейших задач в этом контексте Россия считает сохранение всеми странами ядерной пятерки приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием, который получил отражение в январском совместном заявлении лидеров ядерных держав.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 14:11
На Украине выпустили рекомендации на случай ядерной атаки
 
Владимир ЕрмаковРоссияСШАНАТОУкраинаВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала