https://ria.ru/20221004/mid-1821525888.html

МИД выступил за предотвращение конфликта между ядерными державами

МИД выступил за предотвращение конфликта между ядерными державами - РИА Новости, 04.10.2022

МИД выступил за предотвращение конфликта между ядерными державами

Курс США и НАТО на открытое противостояние с РФ на Украине может привести к столкновению ядерных держав – такое развитие событий надо предотвратить, говорится в РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T18:29

2022-10-04T18:29

2022-10-04T18:29

владимир ермаков

россия

сша

нато

украина

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 4 окт – РИА Новости. Курс США и НАТО на открытое противостояние с РФ на Украине может привести к столкновению ядерных держав – такое развитие событий надо предотвратить, говорится в обращении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова Первому комитету ГА ООН, которое зачитал замглавы российской делегации Константин Воронцов."Очевидна безответственность разрушительного курса стран НАТО во главе с США на открытое противостояние с Россией на Украине и балансирование на грани прямого вооруженного конфликта, что чревато дальнейшей эскалацией, вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями", - сказал Воронцов."Такое развитие событий необходимо предотвратить", - добавил он.По его словам, одной из важнейших задач в этом контексте Россия считает сохранение всеми странами ядерной пятерки приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием, который получил отражение в январском совместном заявлении лидеров ядерных держав.

https://ria.ru/20221004/polsha-1821520300.html

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821419880.html

россия

сша

украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир ермаков, россия, сша, нато, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)