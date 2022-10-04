https://ria.ru/20221004/mid-1821525888.html
МИД выступил за предотвращение конфликта между ядерными державами
МИД выступил за предотвращение конфликта между ядерными державами - РИА Новости, 04.10.2022
МИД выступил за предотвращение конфликта между ядерными державами
Курс США и НАТО на открытое противостояние с РФ на Украине может привести к столкновению ядерных держав – такое развитие событий надо предотвратить, говорится в РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:29
2022-10-04T18:29
2022-10-04T18:29
владимир ермаков
россия
сша
нато
украина
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44c55eb9bda23b24fb30ec12d491027a.jpg
ООН, 4 окт – РИА Новости. Курс США и НАТО на открытое противостояние с РФ на Украине может привести к столкновению ядерных держав – такое развитие событий надо предотвратить, говорится в обращении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова Первому комитету ГА ООН, которое зачитал замглавы российской делегации Константин Воронцов."Очевидна безответственность разрушительного курса стран НАТО во главе с США на открытое противостояние с Россией на Украине и балансирование на грани прямого вооруженного конфликта, что чревато дальнейшей эскалацией, вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями", - сказал Воронцов."Такое развитие событий необходимо предотвратить", - добавил он.По его словам, одной из важнейших задач в этом контексте Россия считает сохранение всеми странами ядерной пятерки приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием, который получил отражение в январском совместном заявлении лидеров ядерных держав.
https://ria.ru/20221004/polsha-1821520300.html
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821419880.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ed5a962db14833756f6ffaec24a6bd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ермаков, россия, сша, нато, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Владимир Ермаков, Россия, США, НАТО, Украина, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД выступил за предотвращение конфликта между ядерными державами
МИД: курс НАТО на противостояние с Россией может привести к столкновению ядерных держав
ООН, 4 окт – РИА Новости. Курс США и НАТО на открытое противостояние с РФ на Украине может привести к столкновению ядерных держав – такое развитие событий надо предотвратить, говорится в обращении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова Первому комитету ГА ООН, которое зачитал замглавы российской делегации Константин Воронцов.
"Очевидна безответственность разрушительного курса стран НАТО во главе с США на открытое противостояние с Россией на Украине и балансирование на грани прямого вооруженного конфликта, что чревато дальнейшей эскалацией, вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями", - сказал Воронцов.
"Такое развитие событий необходимо предотвратить", - добавил он.
По его словам, одной из важнейших задач в этом контексте Россия считает сохранение всеми странами ядерной пятерки приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием, который получил отражение в январском совместном заявлении лидеров ядерных держав.