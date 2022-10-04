https://ria.ru/20221004/mid-1821378578.html

Посла России в Осло вызвали в МИД Норвегии

Посла России в Осло вызвали в МИД Норвегии - РИА Новости, 04.10.2022

Посла России в Осло вызвали в МИД Норвегии

Министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла России, чтобы разъяснить позицию королевства по поводу присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:18

2022-10-04T12:18

2022-10-04T12:18

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МУРМАНСК, 4 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла России, чтобы разъяснить позицию королевства по поводу присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к территории России, говорится в заявлении норвежского дипломатического ведомства."Мы вызвали посла, чтобы еще раз разъяснить позицию Норвегии по поводу решения о присоединении четырех украинских областей к России. Это явное нарушение международного права", - приводятся в сообщении слова главы МИД Анникен Хюитфельдт.Отмечается, что беседа с послом России состоялась во вторник. Ранее страны ЕС уже вызвали российских послов для подобных заявлений.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Госдума приняла соответствующие документы 3 октября.

https://ria.ru/20221003/sloveniya-1821277244.html

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820637699.html

россия

луганская народная республика

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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, евросоюз, госдума рф