https://ria.ru/20221004/mchs-1821338171.html

Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с 90-летием образования службы

Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с 90-летием образования службы - РИА Новости, 04.10.2022

Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с 90-летием образования службы

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС и гражданской обороны России с 90-летием образования системы гражданской обороны в РФ,... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:01

2022-10-04T10:01

2022-10-04T10:04

владимир путин

россия

донбасс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС и гражданской обороны России с 90-летием образования системы гражданской обороны в РФ, отметив их востребованность в оказании поддержки населению Донбасса и других районов проведения специальной военной операции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.День гражданской обороны ежегодно отмечается в России 4 октября."Сегодня силы гражданской обороны успешно решают широкий спектр ответственных задач, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров, техногенных катастроф, всегда действуют слаженно, чётко, оперативно. Столь высокий профессионализм и выучка особенно востребованы при оказании поддержки гражданскому населению Народных Республик Донбасса, других районов проведения специальной военной операции", - говорится в поздравлении.Путин отметил, что силы гражданской обороны всегда демонстрировали свою эффективность и обеспечивали защиту граждан. Президент подчеркнул, что во время Великой Отечественной войны бойцы местной противовоздушной обороны боролись с пожарами и смогли в тяжелых условиях сохранить стратегически важные объекты экономики, культуры, а главное – миллионы человеческих жизней."Отрадно, что вы с глубоким уважением относитесь к заложенным предшественниками традициям преданного служения делу и общественному благу, укрепляете технический, кадровый потенциал, активно внедряете передовые технологии и лучший опыт", - добавил президент.Путин выразил уверенность, что гражданская оборона и дальше будет достойно отвечать на новые вызовы и угрозы, оправдывать доверие тех, кто нуждается в помощи.Гражданская оборона (ГО) – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

https://ria.ru/20220926/spetsbort-1819584399.html

https://ria.ru/20220915/mchs-1816928858.html

https://ria.ru/20221002/mchs-1820934753.html

россия

донбасс

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владимир путин, россия, донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество