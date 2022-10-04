https://ria.ru/20221004/mask-1821577526.html

В Белом доме не поддержали слова Маска о России и Украине

В Белом доме не поддержали слова Маска о России и Украине - РИА Новости, 04.10.2022

В Белом доме не поддержали слова Маска о России и Украине

Белый дом отмежевался от идей российско-украинского урегулирования, высказанных бизнесменом Илоном Маском, и заявил, что США продолжают придерживаться принципа... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T22:54

2022-10-04T22:54

2022-10-04T22:54

в мире

илон маск

карин жан-пьер

украина

россия

сша

twitter

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ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Белый дом отмежевался от идей российско-украинского урегулирования, высказанных бизнесменом Илоном Маском, и заявил, что США продолжают придерживаться принципа "ничего об Украине без самой Украины".Маск накануне попал под шквал критики со стороны украинских руководителей и их симпатизантов, когда предложил на суд аудитории покупаемого им Twitter четыре мирных принципа, в том числе сохранение Крыма в составе России с гарантиями его снабжения пресной водой."Мы были очень ясны в этом вопросе... Мы не собираемся говорить об Украине без Украины. Им принимать решения, когда дело дойдет дипломатии или переговоров", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.На брифинге для журналистов ее спросили, не разделяют ли в американской администрации опасений, что Маск "распространяет российскую пропаганду".План, озвученный бизнесменом, также предполагал нейтральный статус Украины и проведение повторных плебисцитов на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Большинство проголосовавших пользователей Twitter высказались против принципов Маска.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, илон маск, карин жан-пьер, украина, россия, сша, twitter