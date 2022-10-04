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В Белом доме не поддержали слова Маска о России и Украине - РИА Новости, 04.10.2022
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В Белом доме не поддержали слова Маска о России и Украине
В Белом доме не поддержали слова Маска о России и Украине - РИА Новости, 04.10.2022
В Белом доме не поддержали слова Маска о России и Украине
Белый дом отмежевался от идей российско-украинского урегулирования, высказанных бизнесменом Илоном Маском, и заявил, что США продолжают придерживаться принципа... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T22:54
2022-10-04T22:54
в мире
илон маск
карин жан-пьер
украина
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ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Белый дом отмежевался от идей российско-украинского урегулирования, высказанных бизнесменом Илоном Маском, и заявил, что США продолжают придерживаться принципа "ничего об Украине без самой Украины".Маск накануне попал под шквал критики со стороны украинских руководителей и их симпатизантов, когда предложил на суд аудитории покупаемого им Twitter четыре мирных принципа, в том числе сохранение Крыма в составе России с гарантиями его снабжения пресной водой."Мы были очень ясны в этом вопросе... Мы не собираемся говорить об Украине без Украины. Им принимать решения, когда дело дойдет дипломатии или переговоров", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.На брифинге для журналистов ее спросили, не разделяют ли в американской администрации опасений, что Маск "распространяет российскую пропаганду".План, озвученный бизнесменом, также предполагал нейтральный статус Украины и проведение повторных плебисцитов на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Большинство проголосовавших пользователей Twitter высказались против принципов Маска.
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в мире, илон маск, карин жан-пьер, украина, россия, сша, twitter
В мире, Илон Маск, Карин Жан-Пьер, Украина, Россия, США, Twitter
22:54 04.10.2022
 
В Белом доме не поддержали слова Маска о России и Украине

Белый дом не поддержал идеи российско-украинского урегулирования, которые предложил Маск

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Белый дом отмежевался от идей российско-украинского урегулирования, высказанных бизнесменом Илоном Маском, и заявил, что США продолжают придерживаться принципа "ничего об Украине без самой Украины".
Маск накануне попал под шквал критики со стороны украинских руководителей и их симпатизантов, когда предложил на суд аудитории покупаемого им Twitter четыре мирных принципа, в том числе сохранение Крыма в составе России с гарантиями его снабжения пресной водой.
"Мы были очень ясны в этом вопросе... Мы не собираемся говорить об Украине без Украины. Им принимать решения, когда дело дойдет дипломатии или переговоров", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
На брифинге для журналистов ее спросили, не разделяют ли в американской администрации опасений, что Маск "распространяет российскую пропаганду".
План, озвученный бизнесменом, также предполагал нейтральный статус Украины и проведение повторных плебисцитов на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Большинство проголосовавших пользователей Twitter высказались против принципов Маска.
Илон Маск на презентации компании Tesla Motors - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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В офисе Зеленского сравнили Tesla и Humvee после слов Маска об Украине
 
В миреИлон МаскКарин Жан-ПьерУкраинаРоссияСШАTwitter
 
 
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