В Белом доме не поддержали слова Маска о России и Украине
Белый дом не поддержал идеи российско-украинского урегулирования, которые предложил Маск
© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Белый дом отмежевался от идей российско-украинского урегулирования, высказанных бизнесменом Илоном Маском, и заявил, что США продолжают придерживаться принципа "ничего об Украине без самой Украины".
Маск накануне попал под шквал критики со стороны украинских руководителей и их симпатизантов, когда предложил на суд аудитории покупаемого им Twitter четыре мирных принципа, в том числе сохранение Крыма в составе России с гарантиями его снабжения пресной водой.
"Мы были очень ясны в этом вопросе... Мы не собираемся говорить об Украине без Украины. Им принимать решения, когда дело дойдет дипломатии или переговоров", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
На брифинге для журналистов ее спросили, не разделяют ли в американской администрации опасений, что Маск "распространяет российскую пропаганду".
План, озвученный бизнесменом, также предполагал нейтральный статус Украины и проведение повторных плебисцитов на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Большинство проголосовавших пользователей Twitter высказались против принципов Маска.