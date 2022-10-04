https://ria.ru/20221004/mask-1821556231.html

В ООН не стали комментировать предложение Маска по Украине

В ООН не стали комментировать предложение Маска по Украине - РИА Новости, 04.10.2022

В ООН не стали комментировать предложение Маска по Украине

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать предложение американского предпринимателя Илона Маска по установлению мира на... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T20:39

2022-10-04T20:39

2022-10-04T20:39

в мире

илон маск

стефан дюжаррик

россия

украина

оон

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ООН, 4 окт – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать предложение американского предпринимателя Илона Маска по установлению мира на Украине.В понедельник Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины."Думаю, достаточно людей заполучили синдром запястного канала, печатая ответы на изначальный комментарий Илона Маска. Как бы мне ни хотелось погрузиться в этот дискурс, я не буду этого делать", - сказал Дюжаррик на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20221004/mask-1821465574.html

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в мире, илон маск, стефан дюжаррик, россия, украина, оон