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В ООН не стали комментировать предложение Маска по Украине
В ООН не стали комментировать предложение Маска по Украине - РИА Новости, 04.10.2022
В ООН не стали комментировать предложение Маска по Украине
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать предложение американского предпринимателя Илона Маска по установлению мира на... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T20:39
2022-10-04T20:39
2022-10-04T20:39
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ООН, 4 окт – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать предложение американского предпринимателя Илона Маска по установлению мира на Украине.В понедельник Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины."Думаю, достаточно людей заполучили синдром запястного канала, печатая ответы на изначальный комментарий Илона Маска. Как бы мне ни хотелось погрузиться в этот дискурс, я не буду этого делать", - сказал Дюжаррик на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
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в мире, илон маск, стефан дюжаррик, россия, украина, оон
В мире, Илон Маск, Стефан Дюжаррик, Россия, Украина, ООН
В ООН не стали комментировать предложение Маска по Украине
Представитель генсека ООН Дюжаррик не стал комментировать предложение Маска по Украине