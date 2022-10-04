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Эксперт назвал самопиаром план Илона Маска по миру на Украине

Эксперт назвал самопиаром план Илона Маска по миру на Украине - РИА Новости, 04.10.2022

Эксперт назвал самопиаром план Илона Маска по миру на Украине

Предложение Илона Маска по видению мира на Украине, в том числе по проведению повторных референдумов для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей является... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:34

2022-10-04T15:34

2022-10-04T15:34

илон маск

александр гусев (государственный служащий)

владимир путин

украина

россия

запорожская область

оон

российская академия наук

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Предложение Илона Маска по видению мира на Украине, в том числе по проведению повторных референдумов для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей является самопиаром, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев."Кто мешал Маску приехать во время референдумов? Референдумы проводились в течение четырех дней, он же не на лошади едет. У него есть космические корабли. Он бы сел на один космический корабль и прилетел через 30 секунд в Донбасс, объяснил свою позицию, но он этого не сделал... Я считаю, что это чистейшей воды пиар. Человек хочет пропиариться, показать себя миротворцем или парламентером", - сказал Гусев.Эксперт отметил, что российская сторона при проведении референдумов о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей заявляла, что руководствуется уставом ООН о праве народа на самоопределение."Владимир Путин заявил, что никаких пересмотров результатов референдумов не будет. Эти регионы окончательно, бесповоротно и навсегда вошли в состав России. Потуги западных бизнесменов фактически ничего не стоят. Народ сказал свое слово и проголосовал в жесточайших условиях бомбежек", - резюмировал Гусев.Накануне американский предприниматель Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.План Маска предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.

https://ria.ru/20221004/mask-1821390778.html

https://ria.ru/20221004/mask-1821330656.html

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821367075.html

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илон маск, александр гусев (государственный служащий), владимир путин, украина, россия, запорожская область, оон, российская академия наук