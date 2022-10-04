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Эксперт назвал самопиаром план Илона Маска по миру на Украине - РИА Новости, 04.10.2022
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Эксперт назвал самопиаром план Илона Маска по миру на Украине
Эксперт назвал самопиаром план Илона Маска по миру на Украине - РИА Новости, 04.10.2022
Эксперт назвал самопиаром план Илона Маска по миру на Украине
Предложение Илона Маска по видению мира на Украине, в том числе по проведению повторных референдумов для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей является... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:34
2022-10-04T15:34
илон маск
александр гусев (государственный служащий)
владимир путин
украина
россия
запорожская область
оон
российская академия наук
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Предложение Илона Маска по видению мира на Украине, в том числе по проведению повторных референдумов для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей является самопиаром, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев."Кто мешал Маску приехать во время референдумов? Референдумы проводились в течение четырех дней, он же не на лошади едет. У него есть космические корабли. Он бы сел на один космический корабль и прилетел через 30 секунд в Донбасс, объяснил свою позицию, но он этого не сделал... Я считаю, что это чистейшей воды пиар. Человек хочет пропиариться, показать себя миротворцем или парламентером", - сказал Гусев.Эксперт отметил, что российская сторона при проведении референдумов о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей заявляла, что руководствуется уставом ООН о праве народа на самоопределение."Владимир Путин заявил, что никаких пересмотров результатов референдумов не будет. Эти регионы окончательно, бесповоротно и навсегда вошли в состав России. Потуги западных бизнесменов фактически ничего не стоят. Народ сказал свое слово и проголосовал в жесточайших условиях бомбежек", - резюмировал Гусев.Накануне американский предприниматель Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.План Маска предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
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илон маск, александр гусев (государственный служащий), владимир путин, украина, россия, запорожская область, оон, российская академия наук
Илон Маск, Александр Гусев (государственный служащий), Владимир Путин, Украина, Россия, Запорожская область, ООН, Российская академия наук
15:34 04.10.2022
 
Эксперт назвал самопиаром план Илона Маска по миру на Украине

Политолог Гусев: предложение Маска по миру на Украине это чистейшей воды пиар

© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Предложение Илона Маска по видению мира на Украине, в том числе по проведению повторных референдумов для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей является самопиаром, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
"Кто мешал Маску приехать во время референдумов? Референдумы проводились в течение четырех дней, он же не на лошади едет. У него есть космические корабли. Он бы сел на один космический корабль и прилетел через 30 секунд в Донбасс, объяснил свою позицию, но он этого не сделал... Я считаю, что это чистейшей воды пиар. Человек хочет пропиариться, показать себя миротворцем или парламентером", - сказал Гусев.
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Эксперт отметил, что российская сторона при проведении референдумов о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей заявляла, что руководствуется уставом ООН о праве народа на самоопределение.
"Владимир Путин заявил, что никаких пересмотров результатов референдумов не будет. Эти регионы окончательно, бесповоротно и навсегда вошли в состав России. Потуги западных бизнесменов фактически ничего не стоят. Народ сказал свое слово и проголосовал в жесточайших условиях бомбежек", - резюмировал Гусев.
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Накануне американский предприниматель Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.
План Маска предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
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Илон МаскАлександр Гусев (государственный служащий)Владимир ПутинУкраинаРоссияЗапорожская областьООНРоссийская академия наук
 
 
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