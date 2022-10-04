https://ria.ru/20221004/mask-1821390778.html
В Кремле прокомментировали инициативу Маска по Украине
В Кремле прокомментировали инициативу Маска по Украине - РИА Новости, 04.10.2022
В Кремле прокомментировали инициативу Маска по Украине
Это весьма позитивно, что такой человек, как американский предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, ищет пути мирного выхода по ситуации вокруг... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:02
2022-10-04T13:02
2022-10-04T16:31
украина
в мире
илон маск
россия
республика крым
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Это весьма позитивно, что такой человек, как американский предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, ищет пути мирного выхода по ситуации вокруг Украины, в отличие от многих профессиональных дипломатов он "все-таки пытается искать пути для достижения мира", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он добавил, что Россия с самого начала "была за то, чтобы ее условия были выполнены путем переговоров". В отличие от многих профессиональных дипломатов, Илон Маск "все-таки пытается искать пути для достижения мира", при этом достижение мира без выполнения условий России невозможно, отметил Песков."Там многие идеи заслуживают внимания. Что касается проведения референдумов: жители уже высказали свое мнение. И здесь ничего другого быть не может. <...> Но, еще раз повторяю, сам по себе факт весьма позитивный", — уточнил пресс-секретарь главы государства.Песков подчеркнул, что "такие люди пытаются задуматься логически, что можно сделать, чтобы перейти в мирное русло". При этом эти размышления "разбиваются о такие решения", как мнение президента Украины Владимира Зеленского о невозможности продолжения каких-либо переговоров с президентом России Владимиром Путиным, отметил он.Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.В понедельник Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.В ответ на его публикации Владимир Зеленский запустил опрос среди пользователей, интересуясь, какой Илон Маск им больше нравится — "тот, который поддерживает Украину или Россию". А проукраинские пользователи соцсети обрушились на Маска с критикой, в том числе ему писали нецензурную брань на украинском языке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, илон маск, россия, республика крым, дмитрий песков
Украина, В мире, Илон Маск, Россия, Республика Крым, Дмитрий Песков
13:02 04.10.2022 (обновлено: 16:31 04.10.2022)
В Кремле прокомментировали инициативу Маска по Украине
Песков назвал попытку Маска найти путь мирного урегулирования на Украине позитивной
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Это весьма позитивно, что такой человек, как американский предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, ищет пути мирного выхода по ситуации вокруг Украины, в отличие от многих профессиональных дипломатов он "все-таки пытается искать пути для достижения мира", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"На самом деле это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации", — сказал Песков журналистам во вторник.
Он добавил, что Россия с самого начала "была за то, чтобы ее условия были выполнены путем переговоров". В отличие от многих профессиональных дипломатов, Илон Маск "все-таки пытается искать пути для достижения мира", при этом достижение мира без выполнения условий России невозможно, отметил Песков.
"Там многие идеи заслуживают внимания. Что касается проведения референдумов: жители уже высказали свое мнение. И здесь ничего другого быть не может. <...> Но, еще раз повторяю, сам по себе факт весьма позитивный", — уточнил пресс-секретарь главы государства.
Песков подчеркнул, что "такие люди пытаются задуматься логически, что можно сделать, чтобы перейти в мирное русло". При этом эти размышления "разбиваются о такие решения", как мнение президента Украины Владимира Зеленского
о невозможности продолжения каких-либо переговоров с президентом России Владимиром Путиным
, отметил он.
"Мы, конечно, заметили, что эта инициатива Маска не дала спать многим в Европе, многим на Украине, в Польше и так далее. В Прибалтийских республиках. В первую очередь не дала спать ботам, которые так активно принимали участие в голосовании", — сказал Песков журналистам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО
) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
В понедельник Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН
", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
В ответ на его публикации Владимир Зеленский запустил опрос среди пользователей, интересуясь, какой Илон Маск им больше нравится — "тот, который поддерживает Украину или Россию". А проукраинские пользователи соцсети обрушились на Маска с критикой, в том числе ему писали нецензурную брань на украинском языке.