https://ria.ru/20221004/mask-1821390778.html

В Кремле прокомментировали инициативу Маска по Украине

В Кремле прокомментировали инициативу Маска по Украине - РИА Новости, 04.10.2022

В Кремле прокомментировали инициативу Маска по Украине

Это весьма позитивно, что такой человек, как американский предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, ищет пути мирного выхода по ситуации вокруг... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:02

2022-10-04T13:02

2022-10-04T16:31

украина

в мире

илон маск

россия

республика крым

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Это весьма позитивно, что такой человек, как американский предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, ищет пути мирного выхода по ситуации вокруг Украины, в отличие от многих профессиональных дипломатов он "все-таки пытается искать пути для достижения мира", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он добавил, что Россия с самого начала "была за то, чтобы ее условия были выполнены путем переговоров". В отличие от многих профессиональных дипломатов, Илон Маск "все-таки пытается искать пути для достижения мира", при этом достижение мира без выполнения условий России невозможно, отметил Песков."Там многие идеи заслуживают внимания. Что касается проведения референдумов: жители уже высказали свое мнение. И здесь ничего другого быть не может. <...> Но, еще раз повторяю, сам по себе факт весьма позитивный", — уточнил пресс-секретарь главы государства.Песков подчеркнул, что "такие люди пытаются задуматься логически, что можно сделать, чтобы перейти в мирное русло". При этом эти размышления "разбиваются о такие решения", как мнение президента Украины Владимира Зеленского о невозможности продолжения каких-либо переговоров с президентом России Владимиром Путиным, отметил он.Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.В понедельник Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.В ответ на его публикации Владимир Зеленский запустил опрос среди пользователей, интересуясь, какой Илон Маск им больше нравится — "тот, который поддерживает Украину или Россию". А проукраинские пользователи соцсети обрушились на Маска с критикой, в том числе ему писали нецензурную брань на украинском языке.

https://ria.ru/20221004/mask-1821330656.html

украина

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, в мире, илон маск, россия, республика крым, дмитрий песков