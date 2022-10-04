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Британцы выдвинули требования Украине после плана Маска - РИА Новости, 04.10.2022
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Британцы выдвинули требования Украине после плана Маска
Британцы выдвинули требования Украине после плана Маска - РИА Новости, 04.10.2022
Британцы выдвинули требования Украине после плана Маска
Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают предложенный американским бизнесменом Илоном Маском план урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T09:20
2022-10-04T18:37
в мире
украина
сша
нато
илон маск
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают предложенный американским бизнесменом Илоном Маском план урегулирования конфликта на Украине. "Илон прав. Нам не нужна ядерная война. Украина должна держаться подальше от НАТО и быть нейтральной", — написал один из комментаторов."Илон абсолютно прав. Россия и Украина должны искать мирного соглашения как можно скорее", — поддержал другой. "Не позволим США втянуть нас и весь остальной мир в ядерный Армагеддон", — отметил третий. "Маск прав на сто процентов. Было готово мирное соглашение между Россией и Украиной, когда стороны встречались в Турции, и Борис Джонсон по указанию НАТО намеренно его испортил, чтобы военная машина США могла выкачивать миллиарды долларов из своих граждан и вести опосредованную войну с Россией", — возмутился пользователь. "Никто из западных политиков не хочет дипломатического решения. Они зарабатывают на этом слишком много денег, чтобы говорить об урегулировании", — заключили читатели. Накануне вечером Маск изложил в Twitter свое видение урегулирования конфликта на Украине. В его плане четыре пункта: Крым должен остаться в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН; предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения; закрепить нейтральный статус Украины. Это вызвало бурную реакцию среди пользователей Сети по всему миру.Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о принятии этих регионов в состав России. Вчера Госдума единогласно ратифицировала договоры и одобрила конституционные законы о присоединении новых территорий на правах субъектов Федерации.
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821313947.html
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в мире, украина, сша, нато, илон маск
В мире, Украина, США, НАТО, Илон Маск
09:20 04.10.2022 (обновлено: 18:37 04.10.2022)
 
Британцы выдвинули требования Украине после плана Маска

Читатели DM выдвинули требования Украине после плана Маска по урегулированию конфликта

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают предложенный американским бизнесменом Илоном Маском план урегулирования конфликта на Украине.
"Илон прав. Нам не нужна ядерная война. Украина должна держаться подальше от НАТО и быть нейтральной", — написал один из комментаторов.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 04:17Специальная военная операция на Украине
"Добьем". В Киеве оскорбили Маска и папу римского из-за их слов о России
"Илон абсолютно прав. Россия и Украина должны искать мирного соглашения как можно скорее", — поддержал другой.
"Не позволим США втянуть нас и весь остальной мир в ядерный Армагеддон", — отметил третий.
"Маск прав на сто процентов. Было готово мирное соглашение между Россией и Украиной, когда стороны встречались в Турции, и Борис Джонсон по указанию НАТО намеренно его испортил, чтобы военная машина США могла выкачивать миллиарды долларов из своих граждан и вести опосредованную войну с Россией", — возмутился пользователь.
"Никто из западных политиков не хочет дипломатического решения. Они зарабатывают на этом слишком много денег, чтобы говорить об урегулировании", — заключили читатели.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 22:18Специальная военная операция на Украине
В Госдуме назвали план Маска по Украине отрезвляющим для Запада
Накануне вечером Маск изложил в Twitter свое видение урегулирования конфликта на Украине. В его плане четыре пункта: Крым должен остаться в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН; предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения; закрепить нейтральный статус Украины. Это вызвало бурную реакцию среди пользователей Сети по всему миру.
Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о принятии этих регионов в состав России. Вчера Госдума единогласно ратифицировала договоры и одобрила конституционные законы о присоединении новых территорий на правах субъектов Федерации.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 03:20
Илон Маск ответил Зеленскому на слова о поддержке Украины и России
 
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