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В Москве появился пешеходный маршрут в районе метро "Борисово" - РИА Новости, 06.10.2022
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В Москве появился пешеходный маршрут в районе метро "Борисово"
В Москве появился пешеходный маршрут в районе метро "Борисово" - РИА Новости, 06.10.2022
В Москве появился пешеходный маршрут в районе метро "Борисово"
Городские службы создали удобный пешеходный маршрут по улице Мусы Джалиля до станции метро "Борисово" в районе Зябликово Южного административного округа Москвы, РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-04T16:58
2022-10-06T15:06
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экология в россии
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Городские службы создали удобный пешеходный маршрут по улице Мусы Джалиля до станции метро "Борисово" в районе Зябликово Южного административного округа Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Удобный пешеходный маршрут до станции метро "Борисово" появился в районе Зябликово ЮАО. В рамках программы "Мой район" привели в порядок микрорайон площадью более 4 гектар по улице Мусы Джалиля. Ежедневно через эту территорию пролегает путь порядка 22 тысяч горожан к станции метро "Борисово" и объектам соцсферы", - сказано в сообщении.Сообщается, что городские службы создали комфортный пешеходный маршрут к метро, на месте "народных троп" обустроили удобные дорожки, сделали три детские игровые зоны с 15-ю игровыми комплексами, организовали четыре спортивные зоны с оборудованием для воркаута, силовых упражнений и столами для пинг-понга, сделали зоны отдыха с удобными лавочками и арт-объектами, дополнительно озеленили территорию: высадили более 2,5 тысяч лип, сосен, кленов, дубов, кустов сирени и спиреи, поставили более 120 энергоэффективных уличных светильников.
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москва, экология в россии, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Экология в России, Городское хозяйство Москвы, Общество
16:58 04.10.2022 (обновлено: 15:06 06.10.2022)
 

В Москве появился пешеходный маршрут в районе метро "Борисово"

© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыОбновленная детская площадка по улице Мусы Джалиля в районе Зябликово
Обновленная детская площадка по улице Мусы Джалиля в районе Зябликово
© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Городские службы создали удобный пешеходный маршрут по улице Мусы Джалиля до станции метро "Борисово" в районе Зябликово Южного административного округа Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Удобный пешеходный маршрут до станции метро "Борисово" появился в районе Зябликово ЮАО. В рамках программы "Мой район" привели в порядок микрорайон площадью более 4 гектар по улице Мусы Джалиля. Ежедневно через эту территорию пролегает путь порядка 22 тысяч горожан к станции метро "Борисово" и объектам соцсферы", - сказано в сообщении.
Сообщается, что городские службы создали комфортный пешеходный маршрут к метро, на месте "народных троп" обустроили удобные дорожки, сделали три детские игровые зоны с 15-ю игровыми комплексами, организовали четыре спортивные зоны с оборудованием для воркаута, силовых упражнений и столами для пинг-понга, сделали зоны отдыха с удобными лавочками и арт-объектами, дополнительно озеленили территорию: высадили более 2,5 тысяч лип, сосен, кленов, дубов, кустов сирени и спиреи, поставили более 120 энергоэффективных уличных светильников.
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