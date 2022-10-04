https://ria.ru/20221004/markirovka-1821432391.html
В России смягчили требования по маркировке молочной продукции
В России смягчили требования по маркировке молочной продукции - РИА Новости, 04.10.2022
В России смягчили требования по маркировке молочной продукции
Правительство РФ утвердило временный упрощенный порядок работы в информационной системе маркировки молочной продукции, он действует до 1 июня 2025 года,... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:29
2022-10-04T14:29
2022-10-04T14:29
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758099653_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9058a03938b3e81bb715804c3d2ce2ff.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Правительство РФ утвердило временный упрощенный порядок работы в информационной системе маркировки молочной продукции, он действует до 1 июня 2025 года, сообщается в официальном Telegram-канале Минпромторга."Утвержден временный упрощенный порядок работы в информационной системе маркировки для участников рынка молочной продукции. Он будет действовать до 1 июня 2025 года... Подписано постановление правительства №1733 от 30.09.22 года", - говорится в сообщении.Теперь на внесение информации о прибывшей партии в информационную систему маркировки производителю и продавцу дается три дня. Ранее передавать сведения было необходимо сразу и только после подтверждения их корректности начинать продажу молочной продукции. Нововведение позволит начать реализацию продуктов сразу после их поставки в магазин или на оптовый склад, уточняет министерство.Также сокращается перечень сведений, которые должны предоставлять в информационную систему маркировки киоски, торгующие мороженым. Поясняется, что эта мера облегчит работу киосков, которые продают товар без контрольно-кассовой техники.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, а также табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.
https://ria.ru/20220822/ikra-1811327072.html
https://ria.ru/20220810/markirovka-1808753436.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758099653_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_92651b31015baa31ebe5eb02f4484493.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В России смягчили требования по маркировке молочной продукции
Минпромторг сообщил о временном смягчении требовании по маркировке для молочной отрасли
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Правительство РФ утвердило временный упрощенный порядок работы в информационной системе маркировки молочной продукции, он действует до 1 июня 2025 года, сообщается в официальном Telegram-канале
Минпромторга.
"Утвержден временный упрощенный порядок работы в информационной системе маркировки для участников рынка молочной продукции. Он будет действовать до 1 июня 2025 года... Подписано постановление правительства №1733 от 30.09.22 года", - говорится в сообщении.
Теперь на внесение информации о прибывшей партии в информационную систему маркировки производителю и продавцу дается три дня. Ранее передавать сведения было необходимо сразу и только после подтверждения их корректности начинать продажу молочной продукции. Нововведение позволит начать реализацию продуктов сразу после их поставки в магазин или на оптовый склад, уточняет министерство.
Также сокращается перечень сведений, которые должны предоставлять в информационную систему маркировки киоски, торгующие мороженым. Поясняется, что эта мера облегчит работу киосков, которые продают товар без контрольно-кассовой техники.
Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, а также табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.