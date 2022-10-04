https://ria.ru/20221004/markirovka-1821432391.html

В России смягчили требования по маркировке молочной продукции

В России смягчили требования по маркировке молочной продукции - РИА Новости, 04.10.2022

В России смягчили требования по маркировке молочной продукции

Правительство РФ утвердило временный упрощенный порядок работы в информационной системе маркировки молочной продукции, он действует до 1 июня 2025 года,... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:29

2022-10-04T14:29

2022-10-04T14:29

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Правительство РФ утвердило временный упрощенный порядок работы в информационной системе маркировки молочной продукции, он действует до 1 июня 2025 года, сообщается в официальном Telegram-канале Минпромторга."Утвержден временный упрощенный порядок работы в информационной системе маркировки для участников рынка молочной продукции. Он будет действовать до 1 июня 2025 года... Подписано постановление правительства №1733 от 30.09.22 года", - говорится в сообщении.Теперь на внесение информации о прибывшей партии в информационную систему маркировки производителю и продавцу дается три дня. Ранее передавать сведения было необходимо сразу и только после подтверждения их корректности начинать продажу молочной продукции. Нововведение позволит начать реализацию продуктов сразу после их поставки в магазин или на оптовый склад, уточняет министерство.Также сокращается перечень сведений, которые должны предоставлять в информационную систему маркировки киоски, торгующие мороженым. Поясняется, что эта мера облегчит работу киосков, которые продают товар без контрольно-кассовой техники.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, а также табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.

https://ria.ru/20220822/ikra-1811327072.html

https://ria.ru/20220810/markirovka-1808753436.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)