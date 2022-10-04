https://ria.ru/20221004/mali-1821458869.html
При крушении самолета армии Мали в Гао погиб россиянин, сообщили СМИ
При крушении самолета армии Мали в Гао погиб россиянин, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2022
При крушении самолета армии Мали в Гао погиб россиянин, сообщили СМИ
Россиянин погиб при крушении военного самолета в Мали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военный источник. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:21
2022-10-04T15:21
2022-10-04T15:22
в мире
мали
су-25
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россиянин погиб при крушении военного самолета в Мали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военный источник.Ранее панафриканский портал LSI Africa сообщал, что в Гао разбился самолет Су-25. По его информации, при крушении погиб один человек и несколько пострадали.Собеседник агентства заявил, что речь идет о самолете чешской модели Albatros, который разрабатывался как учебный, но часто используется в функции истребителя.По словам источника, самолет разбился после возвращения из патрульного вылета.
https://ria.ru/20220907/mali-1815192160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, су-25
15:21 04.10.2022 (обновлено: 15:22 04.10.2022)
При крушении самолета армии Мали в Гао погиб россиянин, сообщили СМИ
AFP: при крушении самолета Су-25 армии Мали в городе Гао погиб россиянин