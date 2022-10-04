https://ria.ru/20221004/mali-1821458869.html

При крушении самолета армии Мали в Гао погиб россиянин, сообщили СМИ

При крушении самолета армии Мали в Гао погиб россиянин, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2022

При крушении самолета армии Мали в Гао погиб россиянин, сообщили СМИ

Россиянин погиб при крушении военного самолета в Мали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военный источник. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:21

2022-10-04T15:21

2022-10-04T15:22

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су-25

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россиянин погиб при крушении военного самолета в Мали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военный источник.Ранее панафриканский портал LSI Africa сообщал, что в Гао разбился самолет Су-25. По его информации, при крушении погиб один человек и несколько пострадали.Собеседник агентства заявил, что речь идет о самолете чешской модели Albatros, который разрабатывался как учебный, но часто используется в функции истребителя.По словам источника, самолет разбился после возвращения из патрульного вылета.

https://ria.ru/20220907/mali-1815192160.html

мали

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, мали, су-25