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При крушении самолета армии Мали в Гао погиб россиянин, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2022
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При крушении самолета армии Мали в Гао погиб россиянин, сообщили СМИ
При крушении самолета армии Мали в Гао погиб россиянин, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2022
При крушении самолета армии Мали в Гао погиб россиянин, сообщили СМИ
Россиянин погиб при крушении военного самолета в Мали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военный источник. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:21
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россиянин погиб при крушении военного самолета в Мали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военный источник.Ранее панафриканский портал LSI Africa сообщал, что в Гао разбился самолет Су-25. По его информации, при крушении погиб один человек и несколько пострадали.Собеседник агентства заявил, что речь идет о самолете чешской модели Albatros, который разрабатывался как учебный, но часто используется в функции истребителя.По словам источника, самолет разбился после возвращения из патрульного вылета.
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в мире, мали, су-25
В мире, Мали, Су-25
15:21 04.10.2022 (обновлено: 15:22 04.10.2022)
 
При крушении самолета армии Мали в Гао погиб россиянин, сообщили СМИ

AFP: при крушении самолета Су-25 армии Мали в городе Гао погиб россиянин

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россиянин погиб при крушении военного самолета в Мали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военный источник.
"Россиянин погиб во вторник в Мали, когда его самолет, недавно поставленный малийской армии, разбился недалеко от Гао", - сообщило агентство.
Ранее панафриканский портал LSI Africa сообщал, что в Гао разбился самолет Су-25. По его информации, при крушении погиб один человек и несколько пострадали.
Собеседник агентства заявил, что речь идет о самолете чешской модели Albatros, который разрабатывался как учебный, но часто используется в функции истребителя.
По словам источника, самолет разбился после возвращения из патрульного вылета.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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В миреМалиСу-25
 
 
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