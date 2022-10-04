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Самолет Су-25 армии Мали разбился в аэропорту города Гао - РИА Новости, 04.10.2022
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Самолет Су-25 армии Мали разбился в аэропорту города Гао
Самолет Су-25 армии Мали разбился в аэропорту города Гао - РИА Новости, 04.10.2022
Самолет Су-25 армии Мали разбился в аэропорту города Гао
Самолет Су-25 армии Мали разбился в аэропорту малийского города Гао, один человек погиб, несколько пострадали, сообщает панафриканский портал LSI Africa. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:22
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в мире
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су-25
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Самолет Су-25 армии Мали разбился в аэропорту малийского города Гао, один человек погиб, несколько пострадали, сообщает панафриканский портал LSI Africa."Самолет Су-25 вооруженных сил Мали разбился в аэропорту Гао. По первоначальным данным, один человек погиб и несколько пострадали", - говорится в сообщении портала.
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в мире, мали, су-25
В мире, Мали, Су-25
14:22 04.10.2022 (обновлено: 14:41 04.10.2022)
 
Самолет Су-25 армии Мали разбился в аэропорту города Гао

Самолет Су-25 армии Мали разбился в аэропорту города Гао, погиб человек

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25
Штурмовики Су-25 - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Штурмовики Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Самолет Су-25 армии Мали разбился в аэропорту малийского города Гао, один человек погиб, несколько пострадали, сообщает панафриканский портал LSI Africa.
"Самолет Су-25 вооруженных сил Мали разбился в аэропорту Гао. По первоначальным данным, один человек погиб и несколько пострадали", - говорится в сообщении портала.
Самолет ВВС Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 09:12
В Венесуэле разбился военный самолет
 
В миреМалиСу-25
 
 
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