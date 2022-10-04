https://ria.ru/20221004/mali-1821426927.html

Самолет Су-25 армии Мали разбился в аэропорту города Гао

Самолет Су-25 армии Мали разбился в аэропорту города Гао - РИА Новости, 04.10.2022

Самолет Су-25 армии Мали разбился в аэропорту города Гао

Самолет Су-25 армии Мали разбился в аэропорту малийского города Гао, один человек погиб, несколько пострадали, сообщает панафриканский портал LSI Africa. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:22

2022-10-04T14:22

2022-10-04T14:41

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су-25

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Самолет Су-25 армии Мали разбился в аэропорту малийского города Гао, один человек погиб, несколько пострадали, сообщает панафриканский портал LSI Africa."Самолет Су-25 вооруженных сил Мали разбился в аэропорту Гао. По первоначальным данным, один человек погиб и несколько пострадали", - говорится в сообщении портала.

https://ria.ru/20220619/samolet-1796521663.html

мали

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мали, су-25