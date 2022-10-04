https://ria.ru/20221004/mali-1821426927.html
Самолет Су-25 армии Мали разбился в аэропорту города Гао
Самолет Су-25 армии Мали разбился в аэропорту города Гао - РИА Новости, 04.10.2022
Самолет Су-25 армии Мали разбился в аэропорту города Гао
Самолет Су-25 армии Мали разбился в аэропорту малийского города Гао, один человек погиб, несколько пострадали, сообщает панафриканский портал LSI Africa. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:22
2022-10-04T14:22
2022-10-04T14:41
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Самолет Су-25 армии Мали разбился в аэропорту малийского города Гао, один человек погиб, несколько пострадали, сообщает панафриканский портал LSI Africa."Самолет Су-25 вооруженных сил Мали разбился в аэропорту Гао. По первоначальным данным, один человек погиб и несколько пострадали", - говорится в сообщении портала.
https://ria.ru/20220619/samolet-1796521663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, су-25
14:22 04.10.2022 (обновлено: 14:41 04.10.2022)
Самолет Су-25 армии Мали разбился в аэропорту города Гао
Самолет Су-25 армии Мали разбился в аэропорту города Гао, погиб человек
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Самолет Су-25 армии Мали разбился в аэропорту малийского города Гао, один человек погиб, несколько пострадали, сообщает панафриканский портал LSI Africa.
"Самолет Су-25 вооруженных сил Мали разбился в аэропорту Гао. По первоначальным данным, один человек погиб и несколько пострадали", - говорится в сообщении портала.