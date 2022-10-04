https://ria.ru/20221004/mali-1821401719.html
Путин и президент Мали подтвердили настрой на взаимодействие
Путин и президент Мали подтвердили настрой на взаимодействие - РИА Новости, 04.10.2022
Путин и президент Мали подтвердили настрой на взаимодействие
Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гойта подтвердили настрой на укрепление взаимодействия в сфере... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:32
2022-10-04T13:32
2022-10-04T14:20
в мире
владимир путин
ассими гойта
россия
мали
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гойта подтвердили настрой на укрепление взаимодействия в сфере безопасности для искоренения террористических группировок, сообщает пресс-служба Кремля."Подтвержден обоюдный настрой и на дальнейшее укрепление российско-малийского взаимодействия в сфере безопасности с целью искоренения террористических группировок на всей территории Мали", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221004/mali-1821394453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, ассими гойта, россия, мали
В мире, Владимир Путин, Ассими Гойта, Россия, Мали
13:32 04.10.2022 (обновлено: 14:20 04.10.2022)
Путин и президент Мали подтвердили настрой на взаимодействие
Путин и президент Мали подтвердили настрой на взаимодействие для искоренения террористов