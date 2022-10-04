https://ria.ru/20221004/mali-1821401719.html

Путин и президент Мали подтвердили настрой на взаимодействие

Путин и президент Мали подтвердили настрой на взаимодействие - РИА Новости, 04.10.2022

Путин и президент Мали подтвердили настрой на взаимодействие

Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гойта подтвердили настрой на укрепление взаимодействия в сфере... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:32

2022-10-04T13:32

2022-10-04T14:20

в мире

владимир путин

ассими гойта

россия

мали

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гойта подтвердили настрой на укрепление взаимодействия в сфере безопасности для искоренения террористических группировок, сообщает пресс-служба Кремля."Подтвержден обоюдный настрой и на дальнейшее укрепление российско-малийского взаимодействия в сфере безопасности с целью искоренения террористических группировок на всей территории Мали", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221004/mali-1821394453.html

россия

мали

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, ассими гойта, россия, мали