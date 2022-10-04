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В МАГАТЭ сообщили об уходе Мурашова с поста гендиректора Запорожской АЭС

В МАГАТЭ сообщили об уходе Мурашова с поста гендиректора Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.10.2022

В МАГАТЭ сообщили об уходе Мурашова с поста гендиректора Запорожской АЭС

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили об уходе Игоря Мурашова с поста главы Запорожской АЭС. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T21:54

2022-10-04T21:54

2022-10-04T21:54

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ВЕНА, 4 окт - РИА Новости. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили об уходе Игоря Мурашова с поста главы Запорожской АЭС."Насколько известно МАГАТЭ, г-н Мурашов сейчас находится со своей семьей на территории, контролируемой Украиной, и не будет продолжать выполнять свои обязанности на ЗАЭС. Пока не ясно, кто заменит его в этой роли", - сообщили в агентстве.Мурашов, выдворенный на Украину, сотрудничал с СБУ по причине "постоянного шантажа", в том числе со стороны руководства украинского "Энергоатома", заявил ранее член главного совета Запорожской области Владимир Рогов.Ранее Мурашов был выдворен на подконтрольную Украине территорию по обвинению в осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ. Он признался, что передавал Киеву информацию о происходящем на станции, осознавая, что обстрел идет со стороны украинских войск.

https://radiosputnik.ria.ru/20221003/zaes-1821137891.html

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в мире, владимир рогов, украина, запорожская область, россия, служба безопасности украины, запорожская аэс, магатэ