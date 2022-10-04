https://ria.ru/20221004/magate-1821569745.html
В МАГАТЭ сообщили об уходе Мурашова с поста гендиректора Запорожской АЭС
В МАГАТЭ сообщили об уходе Мурашова с поста гендиректора Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.10.2022
В МАГАТЭ сообщили об уходе Мурашова с поста гендиректора Запорожской АЭС
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили об уходе Игоря Мурашова с поста главы Запорожской АЭС. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T21:54
2022-10-04T21:54
2022-10-04T21:54
в мире
владимир рогов
украина
запорожская область
россия
служба безопасности украины
запорожская аэс
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820591483_0:285:3134:2048_1920x0_80_0_0_445e9751e87b0da47b80688ae55bcd59.jpg
ВЕНА, 4 окт - РИА Новости. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили об уходе Игоря Мурашова с поста главы Запорожской АЭС."Насколько известно МАГАТЭ, г-н Мурашов сейчас находится со своей семьей на территории, контролируемой Украиной, и не будет продолжать выполнять свои обязанности на ЗАЭС. Пока не ясно, кто заменит его в этой роли", - сообщили в агентстве.Мурашов, выдворенный на Украину, сотрудничал с СБУ по причине "постоянного шантажа", в том числе со стороны руководства украинского "Энергоатома", заявил ранее член главного совета Запорожской области Владимир Рогов.Ранее Мурашов был выдворен на подконтрольную Украине территорию по обвинению в осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ. Он признался, что передавал Киеву информацию о происходящем на станции, осознавая, что обстрел идет со стороны украинских войск.
https://radiosputnik.ria.ru/20221003/zaes-1821137891.html
украина
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820591483_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_5c4f54fc6a0e045ee4bc0e2a8bc46425.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир рогов, украина, запорожская область, россия, служба безопасности украины, запорожская аэс, магатэ
В мире, Владимир Рогов, Украина, Запорожская область, Россия, Служба безопасности Украины, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
В МАГАТЭ сообщили об уходе Мурашова с поста гендиректора Запорожской АЭС
В МАГАТЭ сообщили об уходе Игоря Мурашова с поста гендиректора Запорожской АЭС