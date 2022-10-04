https://ria.ru/20221004/luna-1821329388.html

Для станции "Луна-25" придумают альтернативную схему посадки

Для станции "Луна-25" придумают альтернативную схему посадки - РИА Новости, 04.10.2022

Для станции "Луна-25" придумают альтернативную схему посадки

Альтернативные схемы посадки на Луну разработают для автоматической станции "Луна-25", чтобы она могла сесть на естественный спутник Земли даже с доплеровским... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T09:15

2022-10-04T09:15

2022-10-04T09:15

космос - риа наука

луна

роскосмос

владимир колмыков

нпо имени с. а. лавочкина

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Альтернативные схемы посадки на Луну разработают для автоматической станции "Луна-25", чтобы она могла сесть на естественный спутник Земли даже с доплеровским измерителем скорости и дальности ДИСД-ЛР, характеристики которого не отвечают техническим требованиям, сообщил гендиректор НПО имени Лавочкина Владимир Колмыков."На основе данных, полученных при испытаниях ДИСД-ЛР, кооперация, участвующая в проекте, развернула работы по анализу альтернативных вариантов спуска на поверхность Луны. Было выполнено статистическое моделирование посадки космического аппарата. По результатам проведенного анализа, для достижения заданной вероятности успешной посадки с учетом достигнутых характеристик ДИСД-ЛР, необходима доработка и дополнительные испытания алгоритмов и программного обеспечения управления посадкой", - сказал Колмыков в интервью журналу "Русский космос".При этом, по его словам, комплексные электрические испытания "Луны-25" в термовакуумной камере успешно завершены и подтвердили заданные в документации характеристики самого аппарата. Сейчас "Луна-25" находится в НПО Лавочкина, где проводится отработка её бортового программного обеспечения.В ближайшие месяцы пройдут мероприятия по доработке и дополнительным испытаниям алгоритмов и программного обеспечения управления посадкой, отработка нештатных ситуаций, завершение комплексных испытаний бортового комплекса управления.Колмыков напомнил, что сейчас в качестве даты пуска автоматической станции рассматривается пусковое окно в июле-августе 2023 года. Перенос запуска станции, по его словам, на реализацию проекта не повлияет.Запуск аппарата "Луна-25" с космодрома Восточный переносился неоднократно. Последний раз сообщалось, что он должен состояться до конца 2022 года.В сентябре 2022 года гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил что пуск переносится на следующий год. Как уточнили в госкорпорации, перенос связан с трудностями, возникшими с прибором концерна "Вега", не входящего в периметр "Роскосмоса". Характеристики доплеровского измерителя скорости и дальности не соответствуют требованиям технического задания.Главной задачей миссии будет отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны.

https://ria.ru/20201216/luna-1589276003.html

https://ria.ru/20220909/mineral-1815646442.html

https://ria.ru/20220719/zevs-1803244686.html

луна

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, луна, роскосмос, владимир колмыков, нпо имени с. а. лавочкина