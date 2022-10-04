https://ria.ru/20221004/lnr-1821359471.html
В ЛНР ратифицировали договор о принятии республики в состав России
В ЛНР ратифицировали договор о принятии республики в состав России - РИА Новости, 04.10.2022
В ЛНР ратифицировали договор о принятии республики в состав России
Народный совет ЛНР ратифицировал договор с Россией о принятии республики в РФ и образовании в составе России нового субъекта, сообщил МИД Луганской Народной... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:11
2022-10-04T11:11
2022-10-04T11:18
политика
россия
луганская народная республика
референдум в донбассе
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Народный совет ЛНР ратифицировал договор с Россией о принятии республики в РФ и образовании в составе России нового субъекта, сообщил МИД Луганской Народной Республики."Народный Совет Луганской Народной Республики ратифицировал договор между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта, подписанный в городе Москве 30 сентября 2022 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД ЛНР.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, луганская народная республика, референдум в донбассе
Политика, Россия, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе
11:11 04.10.2022 (обновлено: 11:18 04.10.2022)
В ЛНР ратифицировали договор о принятии республики в состав России
Народный совет ЛНР ратифицировал договор о принятии республики в состав России