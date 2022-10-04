https://ria.ru/20221004/lnr-1821359471.html

В ЛНР ратифицировали договор о принятии республики в состав России

В ЛНР ратифицировали договор о принятии республики в состав России - РИА Новости, 04.10.2022

В ЛНР ратифицировали договор о принятии республики в состав России

Народный совет ЛНР ратифицировал договор с Россией о принятии республики в РФ и образовании в составе России нового субъекта, сообщил МИД Луганской Народной... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:11

2022-10-04T11:11

2022-10-04T11:18

политика

россия

луганская народная республика

референдум в донбассе

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Народный совет ЛНР ратифицировал договор с Россией о принятии республики в РФ и образовании в составе России нового субъекта, сообщил МИД Луганской Народной Республики."Народный Совет Луганской Народной Республики ратифицировал договор между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта, подписанный в городе Москве 30 сентября 2022 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД ЛНР.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, луганская народная республика, референдум в донбассе